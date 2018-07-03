АЕК-971 и другие конкуренты «Калашникова»

АЕК-971 и другие автоматы, которые могли бы конкурировать с «Калашниковым»

У автомата «Калашникова» достойных конкурентов в мире нет. Тем не менее есть ряд образцов, которые могут конкурировать с легендарным «Калашом» по отдельным параметрам.

Неидеальный эталон

«Калашников» — автомат уникальный. Он может безотказно стрелять в любую погоду и в любых условиях. Он прост в эксплуатации и обслуживании, имеет большую дальность стрельбы и относительно низкую себестоимость.

Несмотря на это, у советской легенды есть ряд недостатков. С АК-12 (эта модель сегодня на вооружении российской армии) сложно вести прицельный огонь короткими очередями: при снятии пальца со спускового крючка невозможно предотвратить выпуск нескольких «лишних» патронов. Если же перевести оружие в режим одиночной стрельбы, то автомат теряет свои принципиальные преимущества.

Еще один недостаток — большая масса автомата, которая без магазина составляет 3,2 кг. Когда с собой приходится таскать несколько дополнительных рожков, вес каждого из которых превышает полкило, в реальной боевой обстановке это становится проблемой.

В 1978 году Минобороны СССР решило объявить конкурс на создание автоматического оружия, которое по своим характеристикам могло бы превзойти АК-74. Одним из требований было повышение эффективности стрельбы с учетом различный положений. Из 12 моделей, представленных на конкурсе лишь единицы претендовали на звание конкурента «Калашникова».

АН-94 (автомат Никонова)

Конкурс на создание нового автоматического оружия прошел в 1981 году. Наиболее перспективным был признан автоматический карабин АН-94 со смещенным импульсом отдачи, разработанный Геннадием Никоновым. В 1986 году доработанное оружие получило новое название — «АСМ» (автомат со смещенным импульсом, модернизированный).

На испытаниях, проведенных на базе Таманской дивизии в 1991 году, АСМ показал сравнительно неплохие результаты. Так, он значительно превзошел по точности стрельбы фиксированными очередями АК-74, в том числе из неудобных положений. Автомат был рекомендован к принятию на вооружение, что произошло только в 1997 году. Полное название оружия звучало как «5,45-мм автомат Никонова обр. 1994 г. (АН-94)».

АН-94 получил смещенный импульс отдачи, что повысило точность и кучность стрельбы. Теперь хороший стрелок мог двумя выстрелами попасть в одну точку мишени, находящейся на расстоянии 100 метров. Это значительно повысило убойную силу оружия. Однако при стрельбе длинными очередями такого эффекта уже не наблюдалось: в этом компоненте по разбросу пуль АН-94 оказался на одном уровне с АК-74.

Среди недостатков АН-94 эксперты отмечали высокую сложность конструкции (автомат разделяется на 13 деталей), неудобство при чистке дульного компенсатора, а также дороговизну производства. Именно поэтому полного перевооружения армии образцами АН-94 так и не произошло.

АЕК-971 (автомат Гарева-Кокшарова)

В начале 1980-х советские оружейники выпустили еще одну модель, которая намеревалась потеснить знаменитый АК. Новое оружие должно было сохранить лучшие качества предшественника, в первую очередь, надежность, и одновременно обойти его по кучности и точности стрельбы непрерывным огнем даже в руках новобранцев. Таким конструкторы видели автомат АЕК-971.

Отличительной особенностью разработки Гарева-Кокшарова считалась сбалансированная автоматика, созданная на основе газового двигателя. В конструкции АЕК-971 дополнительный газовый поршень двигался синхронно с основным, но не параллельно, а навстречу ему. При такой схеме происходила компенсация импульсов, возникавших при движении затворной группы, в результате чего при стрельбе очередями оружие практически не дергалось.

Кучность стрельбы АЕК-971 оказалось на 15–20% выше, чем у АК-74 и АН-94. Однако по сравнению с автоматом Никонова оружие Гарева-Кокшарова показало меньшую точность попадания при втором выстреле. Гарантийный ресурс АЕК-971 оказался на уровне автомата «Калашникова» — 10 000 выстрелов.

В 1990-х годах автомат АЕК-971 прошел модификацию и небольшими партиями выпускался вплоть до 2006 года для различных силовых структур РФ . В 2013-15 годах оружие было еще раз модифицировано. В апреле 2015 года заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев сообщил, что АЕК-971 будет принят на вооружение наряду с АК-12.

М4 (Colt Model 920)

Этот американский автоматический карабин был создан на основе винтовки М16, его назначение — вооружение экипажей боевых машин и расчетов военной техники. Но позднее командование США приняло решение поставлять М4 в качестве единого оружия для американского спецназа. Именно М4 часто называют главным конкурентом «Калашникова».

Самое большое преимущество автомата М4 перед АК — его масса (без магазина 2,7 кг), что позволяет бойцу носить с собой до 12 сменных рожков, а также короткая длина ствола (370 мм). Габариты и вес автоматической винтовки дают возможность действовать в ограниченном пространстве плотной городской застройки довольно долгое время. Более того, как показала практика, магазины М4 не так склонны к повреждению, как у АК.

В целом карабин М4 — достаточно надежная и точная система оружия, автомат легко разобрать и просто эксплуатировать. Однако М4 капризен к погоде и требует регулярной чистки и смазки. Его больное место — частые отказы в условиях пустынь. Согласно информации Исследовательского института боевых разработок армии США, отказы М4 стали одной из главных причин высоких потерь американских войск в Афганистане в 2008 году.

Довольно часто можно слышать нарекания военных США на частые заклинивания М4 в условиях песчаных бурь, а также во время действий в городских развалинах. Еще один изъян М4 — недостаточная пробивная способность. Тем не менее, американские разработчики пока не намерены создавать более совершенный образец штурмовой автоматической винтовки.

«Штейр» (Armee Universal Gewehr)

Автомат «Штейр» — образец армейской универсальной винтовки, разработанной австрийской фирмой «Штейр-Даймлер-Пух». Она была принята на вооружение в далеком 1978 году, но по-прежнему отличается не только своим необычным видом, но и высокими боевыми качествами.

Универсальность оружия заключается в том, что оно может использоваться и как винтовка, и как пистолет-пулемет, и как карабин, и как ручной пулемет. Необходимые манипуляции с перенастройкой оружия способен выполнить сам боец, не обращаясь в мастерскую.

«Штейр» демонстрирует хорошие показатели кучности стрельбы, чему способствует смещение затворной группы к прикладу, а оптический прицел малой кратности позволяет бойцу быстро переносить огонь как по фронту, так и в глубину. Специалисты также высоко отзываются о надежности узлов и механизмов винтовки, в частности, оружие позволяет вести стрельбу даже при наличие небольшого количестве воды в канале ствола.

Хотя австрийская автоматическая винтовка и эксплуатируется в 30 странах, массовым оружием она стать все-таки не смогла, уступая по большинству параметров АК и М4. Одна из причин заключается в том, что в базовой комплектации автомат «Штейр» рассчитан на дальность стрельбы не более 300 метров.