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Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
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Оружие в гробах и диверсанты: ополченцы раскрыли секреты силовиков 

Вести.Ru 22 минуты назад
Украинские силовики вывозили из Донбасса оружие в цинковых гробах, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко. Оружие поставляется в центральные, западные регионы Украины, а также в страны Восточной Европы
По словам Марочко, об этом стало известно после проверки 14 бригады ВС Украины СБУ. Однако командование переложило вину на рядовых, за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами задержан военнослужащий 14 бригады рядовой Цибуленко П. Л., передает РИА Новости.
Марочко добавил, что украинское командование перебросило в зону проведения Операции объединенных сил диверсионно-разведывательную группу к линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотошковское — Желобок. Народная милиция республики ожидает обострения ситуации на Станично-Луганском направлении в связи с ротацией подразделений украинских подразделений, передает ТАСС.
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