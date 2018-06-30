Заключен первый контракт на поставку Су-57

Заключен первый контракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57

Алексей Криворучко. Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключен, сообщил журналистам в субботу замминистра обороны РФ

Он добавил, что " Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ (ГОЗ), в том числе по созданию Су-57.

"Предприятие прекрасно справляется с работой", — заявил Криворучко журналистам на предприятии "Сухого".

Он добавил, что в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.

"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", — сказал он.