Заключен первый контракт на поставку Су-57

Первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57 заключен, сообщил журналистам в субботу замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Он добавил, что "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Гагарина" (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ (ГОЗ), в том числе по созданию Су-57.
"Предприятие прекрасно справляется с работой", — заявил Криворучко журналистам на предприятии "Сухого".
Он добавил, что в настоящее время продолжаются испытаниям Су-57 с двигателем второго этапа.
"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", — сказал он.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.