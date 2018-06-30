США заявили о «ядерном» обмане КНДР

Разведка США уличила КНДР в продолжении работ на ядерных объектах

По данным источников NBC, глава КНДР Ким Чен Ын якобы пытается скрыть факт проведения работ, поскольку все еще надеется в очередной раз обсудить условия по денуклеаризации Корейского полуострова с представителями администрации США . Более того, северокорейский лидер также рассчитывает на большие уступки в данном вопросе.

Как отмечает телеканал, власти Северной Кореи все еще настаивают на том, чтобы производить ядерное оружие, якобы «необходимое для выживания».

«Нет никаких доказательств того, что они сократили запасы или остановили производство. Есть абсолютно недвусмысленные свидетельства того, что они пытаются обмануть США», — говорится в сообщении источника.

Кроме того, по данным NBC, кроме ядерного центра в Йонбене существует также ряд секретных ядерных объектов, на которых по-прежнему ведется работа.

По словам бывшего аналитика ЦРУ Брюса Клингнера, такая активность несовместима с желаним КНДР отказаться от своих программ ядерного оружия.

«Ведь нет причин продолжать расширение, если режим намеревался демонтировать их, как того требует соглашение о денуклеаризации», — заключил он.