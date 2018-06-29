ВВС США признали свое бессилие перед С-400

Об этом пишет Military.com. Как отметил командующий ВВС США генерал Холмс, сейчас ведется поиск возможности объединить потенциал авиации и армии для достижения большего эффекта в борьбе с С-400. Основной проблемой он назвал увеличение радиуса действия С-400, в результате которого российские системы уже получили название "убийцы F-35".

"Мы продолжаем использовать все наши инструменты, чтобы убедиться, что у нас есть способ противостоять им", — считает генерал Холмс.

По его словам, следует собрать воедино все возможности, включая разведку, наблюдение, командование, управление и нанесение дальних ударов.