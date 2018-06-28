Украине померещились сорок российских боевых кораблей

Украинская разведка заявляет о появлении в Азовском море десятков российских боевых кораблей. «Они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море, и всю прибрежную зону», утверждают в Киеве. Так ли это на самом деле — и какой реальной работой занимается в данном месте российский Военно-морской флот?

Украины Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Вадим Скибицкий сделал сенсационное заявление. Он утверждает, что с мая Россия перебросила в акваторию Азовского моря около 40 боевых кораблей. «Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ , и военные катера», — сообщил он. Кроме того, представитель ГУР заявил: из Каспийского моря в Азовское было переброшено два малых ракетных корабля в качестве «демонстрации усиления».

Эти корабли представляют угрозу, — настаивал Скибицкий. В Керченском проливе Россия взяла под полный контроль все морские пути гражданского судоходства в порты Бердянск Мариуполь , заявил представитель ГУР. «Кроме того, они очень активно начали контролировать все, что происходит в Азовском море, и всю прибрежную зону», — подчеркнул представитель ГУР. При этом он признал: пока в Азовском море у России «еще недостаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию».

Лучшим опровержением слов Скибицкого служит обращение к списочному составу ЧФ. В составе этого флота всего 51 корабль, включая тральщики и девять ракетных катеров. С большой степенью вероятности можно предположить, что вряд ли все из них боеспособны, а некоторые наверняка даже не могут отойти от пирса. Так что «сорок катеров», привидевшихся украинской контрразведке, выглядят явной фантастикой.

Но, к слову заметим, что перемещение кораблей из, казалось бы, замкнутого Каспия в Азовское море вовсе не фантастично. Так, например, в начале июня из Каспийского моря по внутренним водным путям (Волга — Волго-Донской канал — Дон) действительно прошли два малых ракетных корабля «Град Свияжск» и «Великий Устюг», оборудованные «Калибрами». Корабли проследовали через Азовское и Черное моря в Средиземное — и вовсе не для «демонстрации усиления». Сейчас они несут службу у берегов Сирии , но теоретически, могут вновь оказаться в Азовском море. Другое дело — нужны ли они там?

«Для России нет необходимости держать на этом направлении несколько десятков кораблей», — подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, председатель Движения поддержки флота Михаил Ненашев. «Там находится несколько катеров и 2-3 корабля, которые связаны с противодиверсионной деятельностью. Поэтому, когда в Киеве говорят о таком сосредоточении корабельных сил — они просто льстят себе», — отметил собеседник.

Собеседник пояснил, что такое заявление нелепо даже с географической точки зрения. «Даже на штабных картах невозможно нормально разместить в Азовском море 40 кораблей. Кроме того, если с помощью двух малых ракетных катеров мы способны уничтожать огромные территории, занятые террористами, то зачем нужно четыре десятка кораблей в такой акватории?», — задается вопросом Ненашев.

С ним согласен и профессор, кандидат военных наук Борис Усвяцов.

«Только далекий от морского дела человек может заявить о 40 кораблях в Азове. Возьмите карту и посмотрите на акваторию Азовского моря, они же там мешать друг другу будут», — сказал Усвяцов газете ВЗГЛЯД.

В каком контексте прозвучала «страшилка» украинских контрразведчиков, вполне понятно. В начале мая сообщалось, что погранслужба ФСБ стала досматривать и идентифицировать гражданские суда, следующие в Мариупольский морской порт. Ужесточение контроля могло стать ответом на действия украинских пограничников, которые задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Некоторым членам экипажа удалось бежать и вернуться в родной Крым Москва требовала прекратить издевательства над российскими моряками, пригрозив ответить, если Киев не отпустит экипаж.

«Во-первых, после хулиганских действий в отношении наших рыбаков было принято политическое решение об усилении контроля за происходящим в этом регионе. Во-вторых, тамошние одиозные личности неоднократно заявляли о своей готовности провести диверсии в отношении Крымского моста», — напоминает Борис Усвяцов.

Потому, подчеркнул он, охрана моста и близлежащих территорий теперь поручена морским силам пограничных войск и дивизиону ОВРа (охраны водного района). Они будут усилены для предотвращения каких-либо попыток недружественных действий со стороны украинских силовых структур. «Что касается 40 кораблей — это все фантазии, направленные для западных СМИ и политиков, с помощью которых украинские политики пытаются выпросить у американцев дополнительное финансирования якобы на борьбу с российской угрозой», — считает Усвяцов.

Эксперты также подчеркивают: не выдерживает никакой критики и попытка киевских силовиков объяснить свои действия против наших рыбаков «неурегулированностью вопроса о границе» в Азовском море. Об этом, в частности заявил и представитель ГУР минобороны Украины Скибицкий. «Проблема в том, что до начала войны мы не смогли полностью договориться о границе. Это граница и в Азовском море, и в Керченском проливе — их нет», — приводит слова Скибицкого агентство УНИАН . Потому, заявил он, море считается общим для обеих стран.