Российские С-400 или «южный фланг» НАТО: Эрдоган сделал США «радикальное предложение»

У Турции по ситуации с С-400 есть серьезные аргументы

Таким образом, эксперт прокомментировал сегодняшнее заявление альянса, в котором НАТО отметило, что оно рассчитывает на то, что США и Турция разрешат все свои разногласия по этой сделке в духе союзнической солидарности.

Между тем, решение Анкары пойти на сделку с Москвой по С-400 вызвало огромную информационную бурю, и даже решение Вашингтона внести коррективы в сделку с Турцией на поставку истребителей пятого поколения F-35. Впрочем, на текущий момент это не более чем информационные спекуляции, поскольку пока не существует гарантий, что турки закупят у России данные ЗРК.

«Безусловно, вокруг сделки по С-400 очень много надуманного. Например, критика США по данному контракту противоречит тому факту, что Россия поставляет вооружение в Грецию, которая также является страной НАТО. И здесь президент Турции Реджеп Эрдоган резонно апеллирует к данному тезису, как говорится, на постоянной основе», — констатирует Образцов.

Ведь это логично, если НАТО и США так против поставок в Турцию российских систем вооружения, то почему бы им не попытаться запретить аналогичные поставки в Грецию, которые Москва совершает уже на протяжении многих лет.

Американцы не хотят терять деньги на контрактах с Турцией

Впрочем, справедливости ради, поставки новейших зенитно-ракетных комплексов С-400 — это более серьезный контракт, чем то, что мы сегодня имеем с Грецией. Афинам из систем ПВО мы продавали только «Тор» и «Осу», а здесь идет разговор о новейшей противовоздушной системе, которая является прямым конкурентом на рынке вооружений американского ЗРК Patriot.

Этим и вызвано текущее недовольство со стороны США, поскольку одной из главных целей Вашингтона по НАТО является продажа в страны альянса своих наиболее дорогостоящих военных систем, включая, естественно, и ЗРК типа Patriot.

«Любое вооружение — это продукция с высокой добавленной стоимостью, поэтому американцы не хотят упускать такие сделки с Турцией, но в остальном вся эта дрызготня не имеет под собой серьезных оснований», — резюмирует Образцов.

Например, отказ США передать Турции истребители пятого поколения F-35 привел к заявлению президента Эрдогана, что Анкара в случае ликвидации данной сделки с Вашингтоном знает, в какой стране существуют очень хорошие аналоги. Естественно, турецкий лидер имел здесь в виду Россию, чем еще больше подлил масла в огонь этого информационного скандала.

Турция прекрасно осознает свою ценность для НАТО

«Естественно, в таких действиях Турции присутствует элемент шантажа, что и логично, поскольку это в традициях даже не турецкой, а османской дипломатии. Именно так, в свое время, вел свою внешнюю политику и Стамбул. Таким образом, турки пытаются обставить практически любую сделку не самыми выгодными для контрагента условиями», — заключает Образцов.

По словам Алексея Васильевича, Турция прекрасно осознает свою роль для НАТО, поскольку эта страна на сегодня является второй по численности и по составу вооружений силой данного военно-политического альянса после Соединенных Штатов.

«Кроме того, Турция является единственной реальной силой НАТО на так называемом южном фланге. Конечно, новые члены альянса пытаются что-то из себя изображать, но очевидно, что НАТО здесь может опереться исключительно на Анкару. Ведь ни Словения, ни даже Румыния не могут быть альтернативой тому, чем сегодня располагает Турция», — констатирует Образцов.

Реальной военной силой из состава НАТО на данном направлении располагает только Турция, что дает президенту Эрдогану реальные аргументы для того, чтобы заниматься такими политическими спекуляциями.

Турция хочет получить российские технологии

«Именно из-за этого Эрдоган и пошел в рамках этой сделки по С-400 на диверсификацию турецких поставок вооружения, поэтому все эти спекуляции США в отношении Турции вряд ли закончатся чем-то серьезным», — заключает Образцов.

Как считает эксперт, стороны явно не готовы к каким-то резким шагам — скорее всего, Турция, США и НАТО сделают на этот счет много заявлений, но не пойдут на какие-то чувствительные решения, которые действительно могут изменить общий баланс сил.

Также нужно отметить, что создалось стойкое ощущение, что именно такое резкое неприятие американцами сделки по С-400 и мотивирует Турцию реализовать данную договоренность с Россией. Диверсификация диверсификацией, но Анкара также не хочет впадать в какую-то зависимость от Москвы, тем более, факт заключения рамочного соглашения еще ни о чем не говорит.

«Дело в том, что в Турции на этот счет существует много спекуляций, причем речь идет о том, что в рамках этого контракта будет осуществлена не только подготовка специалистов, но и серьезный трансферт технологий», — резюмирует Образцов.

Это очень важно для Турции, которая хочет создать на своей территории мощный военно-промышленный комплекс, хотя есть большие сомнения в том, что Россия будет готова пойти на передачу технологий по такой стратегической системе, как С-400.

Так-то, логика Турции понятна — получение таких технологий очень сильно возвысит эту страну на Ближнем Востоке, где другие государства имеют на вооружении исключительно покупное вооружение и не могут похвастаться наличием чего-то передового.