Сирийские боевики сдают тяжелое вооружение

Боевики незаконных бандформирований в городе Босра-аш-Шам на юге Сирии начали сдавать тяжелое вооружение, танки и бронетехнику правительственным войскам, сообщил РИА Новости военно-полевой источник на месте.
"Благодаря усилиям российских офицеров, которые выступили гарантами в переговорах между боевиками в Босре и сирийской армией, боевики сегодня передали армии танк, БМП и ствольное артиллерийское орудие. До этого были сданы еще две БМП", — рассказал собеседник агентства.
Город Босра-аш-Шам является стратегически важным и одним из крупнейших оплотов террористов на юге Сирии. Населенный пункт расположен между двумя административными центрами провинций Дераа и Сувейда и в километрах двадцати от границы с Иорданией.
В результате переговоров по примирению сложили оружие около 30 населенных пунктов на юге Сирии. Боевики, согласно договоренностям, должны будут реабилитировать свой статус, после чего часть из них примкнет к сирийской армии для борьбы против террористической группировки "Исламское государство"*.