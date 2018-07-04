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Сирийские боевики сдают тяжелое вооружение
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В Сирии боевики одного из крупнейших оплотов сдают тяжелое вооружение 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Боевики незаконных бандформирований в городе Босра-аш-Шам на юге Сирии начали сдавать тяжелое вооружение, танки и бронетехнику правительственным войскам, сообщил РИА Новости военно-полевой источник на месте.
"Благодаря усилиям российских офицеров, которые выступили гарантами в переговорах между боевиками в Босре и сирийской армией, боевики сегодня передали армии танк, БМП и ствольное артиллерийское орудие. До этого были сданы еще две БМП", — рассказал собеседник агентства.
Город Босра-аш-Шам является стратегически важным и одним из крупнейших оплотов террористов на юге Сирии. Населенный пункт расположен между двумя административными центрами провинций Дераа и Сувейда и в километрах двадцати от границы с Иорданией.
В результате переговоров по примирению сложили оружие около 30 населенных пунктов на юге Сирии. Боевики, согласно договоренностям, должны будут реабилитировать свой статус, после чего часть из них примкнет к сирийской армии для борьбы против террористической группировки "Исламское государство"*.
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