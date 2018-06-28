Россия ослепит: чего боится армия США

В США назвали преимущество России в случае военного конфликта

США опасаются российских средств радиоэлектронной борьбы, которые способны повредить американские спутники и «ослепить» системы GPS. В возможном конфликте использование РЭБ станет главным преимуществом, считают американские военные аналитики.

В США опасаются использования Китаем Россией в случае потенциального военного конфликта средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает RT со ссылкой на пособие американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций сухопутных войск США.

Как отмечается, сторона военного конфликта, которая эффективнее использует средства электромагнитного излучения, получит преимущество. «Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — говорится в пособии.

Опасения Вашингтона по поводу использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тесно связаны с вопросом космической безопасности.

На днях американский генерал Джон Хайтен во время слушаний в нижней палате американского парламента заявил, что США опасаются средств Москвы и Пекина. «Наша оценка такова, что российские и китайские системы противодействия в космосе будут способны держать под угрозой спутники США на всех орбитальных режимах в обозримом будущем», — сказал Хайтен.

По его мнению, Россия и КНР продолжают усиливать свой военный потенциал в космосе. Он отметил, что развитые средства противодействия в космосе нужны Москве и Пекину, чтобы ограничить доступ США к собственным космическим системам.

В апреле Всемирный фонд безопасности (Secure World Foundation), изучающий проблемы мирного освоения космического пространства, подготовил отчет, в котором собраны все возможные сведения из открытых источников о потенциальных возможностях противоспутникового оружия.

По мнению американских экспертов, начиная с 2018 года, уже не понадобится физически уничтожать спутники гипотетических неприятелей. Скорее всего, космическим аппаратам с помощью средств РЭБ будут ставиться помехи.

Подобный вариант развития обстановки представляется американским аналитикам более вероятным, чем запуск баллистических ракет с истребителями спутников на борту в качестве головной части.

Использование РЭБ против спутников чревато «ослеплением» американской системы GPS, которая используется американской армией для построения маршрутов, наведения оружия и определения геолокации военных баз.

В опубликованном RT фрагменте документа также говорится, что сигналы системы глобального позиционирования США недостаточно сильные, поэтому их способны заглушить не только Россия и Китай, но и менее слабые в военном смысле страны.

«Когда американцы, например, будут использовать систему GPS, наши средства РЭБ заглушат все сигналы, и экипаж, скажем, самолета, сразу станет «слепым», — отмечает в разговоре с ФАН военный эксперт Александр Жилин — Действительно, мы много достигли в разработке оружия подобного вида и получили высокие результаты. Совершенно справедливо отмечено, что с помощью таких комплексов мы ослепим кого угодно. Так и есть».

При этом мысль об уязвимости американской спутниковой системы GPS, которая применяется в гражданских и военных навигационных системах, не нова. Так, в марте этого года министр ВВС США Хизер Уилсон заявила конгрессу, что ее ведомство занимается разработкой спутников GPS, которые будут устойчивы к помехам. При этом чиновник отметила, что в данный момент их работа может быть нарушена несколькими способами.

«Я думаю, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, это все от создания помех с земли или кибератак до спутникового оружия прямого пуска, либо из России или Китая, который в 2007 году уже испытывал противоспутниковое оружие», — говорила Уилсон.