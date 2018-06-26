США конкретизировали угрозы в адрес Турции

США пригрозили Турции санкциями в случае покупки С-400

Отношения Турции США будет сложно восстановить, если Анкара приобретет российские системы С-400, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл . Он отметил, что США готовы ввести санкции против Турции в случае передачи С-400.

"Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретение С-400 (у РФ. — Прим. ред.) … будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций" (CAATSA)", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

Митчелл подчеркнул, что если Турция решит приобрести С-400, то это "изменит отношения (с США. — Прим. ред.) таким образом, что их будет сложно восстановить".