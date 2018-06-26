У американцев появился новый «ночной кошмар»

В Китае подлодку «Борей» назвали ночным кошмаром США

Средства массовой информации КНР назвали российскую подводную лодку проекта 955 "Борей" ночным кошмаром для США . В Китае вспомнили про залповый пуск четырех ракет "Булава", по мощности эквивалентный вызрыву 160 ядерных бомб. И этот пуск — ответ РФ на рост числа войск США в Восточной Европе, считают китайские журналисты.

Китайское издание Ifeng.com пишет, что новая российская подлодка "Борей" отличается передовыми характеристиками, ее длина — 170 метров, водоизмещение превышает 20 тысяч тонн. А еще она бесшумна, поэтому субмарину трудно обнаружить. Так что она становится еще неуязвимей и, по мнению издания, превосходит американские лодки типа "Огайо".

Кроме того, у российской подлодки есть страшное оружие — это 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". А в носовой части субмарины — 12 торпедных аппаратов, которые могут использоваться для пусков торпед и противокорабельных ракет. Подводная лодка обладает достойной противокорабельной огневой мощью, цитирует китайское издание "Иносми"

Эксперты говорят и о ракете "Булава". Отмечают, что ее спроектировали в том же институте, что и "Тополь-М". Ракету можно назвать морским вариантом "Тополь-М". Каждая такая ракета в состоянии нести от шести до десяти боеголовок. Они обладают высокой разрушительной силой и способны преодолевать противовоздушную оборону противника. Непредсказуемая траектория полета делает ракету практически неуязвимой. Все это, считает издание, делает новую российскую подводную лодку самой страшной во всем мире.