У американцев появился новый «ночной кошмар»

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В Китае подлодку «Борей» назвали ночным кошмаром США 

Российская Газета 2 часа назад
Средства массовой информации КНР назвали российскую подводную лодку проекта 955 "Борей" ночным кошмаром для США. В Китае вспомнили про залповый пуск четырех ракет "Булава", по мощности эквивалентный вызрыву 160 ядерных бомб. И этот пуск — ответ РФ на рост числа войск США в Восточной Европе, считают китайские журналисты.
Китайское издание Ifeng.com пишет, что новая российская подлодка "Борей" отличается передовыми характеристиками, ее длина — 170 метров, водоизмещение превышает 20 тысяч тонн. А еще она бесшумна, поэтому субмарину трудно обнаружить. Так что она становится еще неуязвимей и, по мнению издания, превосходит американские лодки типа "Огайо".
Кроме того, у российской подлодки есть страшное оружие — это 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". А в носовой части субмарины — 12 торпедных аппаратов, которые могут использоваться для пусков торпед и противокорабельных ракет. Подводная лодка обладает достойной противокорабельной огневой мощью, цитирует китайское издание "Иносми".
Эксперты говорят и о ракете "Булава". Отмечают, что ее спроектировали в том же институте, что и "Тополь-М". Ракету можно назвать морским вариантом "Тополь-М". Каждая такая ракета в состоянии нести от шести до десяти боеголовок. Они обладают высокой разрушительной силой и способны преодолевать противовоздушную оборону противника. Непредсказуемая траектория полета делает ракету практически неуязвимой. Все это, считает издание, делает новую российскую подводную лодку самой страшной во всем мире.
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