Ставка на «Посейдон»: время сверхмощной ядерной торпеды уже прошло

России пересматривается идея академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Но как считает военный эксперт Алексей Леонков , современные средства вооружения, в том числе морской беспилотник типа «Посейдон», по своим характеристикам в разы превосходят проект «царь-торпеды».

Сверхмощная торпеда Сахарова

Один из создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев заявил журналистам, что сейчас у нас пересматривается идея академика Андрея Сахарова о создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Как он рассказал в интервью РИА Новости , речь идет о торпеде длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров. По его словам, в советский период такая идея не была реализована из-за отсутствия средств.

«Идею академика Сахарова следует рассматривать в сравнении с теми средствами вооружения, которые уже есть у нас на флоте. Во-первых, мы имеем широкий спектр противокорабельных ракет, потому что одной из основных задач флота сегодня является борьба с кораблями и подводными лодками вероятного противника. Диапазон применения этих ракет колеблется от 260 до 700 километров.

При этом все они обладают высокой точностью, скоростью и маневренностью, что затрудняет корабельным ПВО противника применять по ним свои средства вооружения. Помимо ракет подводные лодки могут использовать ракеты-торпеды «Калибр», которые на дальности 50 километров и скорости 2,5 чисел Маха вылетают из воды, летят над поверхностью, и перед ударом вновь погружаются в воду», — приводит примеры собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Беспилотник "Посейдон"

В случае же реализации в железе проекта Сахарова, речь идет об использовании торпеды на расстоянии 50 километров. Но здесь, как добавляет Леонков, наша корабельная ударная группировка тоже пострадает. Современные же средства поражения работают на гораздо большие дистанции.

Например, если взять гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», то он поражает цели на дальности в две тысячи километров, и при этом способен нести разную боевую часть, в том числе ядерную. Использование средств поражения на таком расстоянии абсолютно безопасно для наших кораблей.

«Совсем недавно в России был представлен морской беспилотник под названием «Посейдон», который также является носителем ядерного оружия на гораздо большую дистанцию, чем заявленная торпеда. В зависимости от величины заряда «Посейдон» может действовать и против ударных группировок, и против военно-морских баз. Спектр задач у него гораздо больше, чем у торпеды проекта Сахарова.