Россия испытывает ядерную торпеду для конца света

Как Генштаб собирается расчистить американское побережье

России создаётся сверхмощная торпеда с ядерным боезарядом. Она способна поражать и делать непригодным к экономическому использованию прибрежную зону противника.

«Дальность может достигаться за счёт ядерной энергетической установки-двигателя. Сейчас вообще есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром 1,5 метра с ядерной боеголовкой, дальностью хода 50 километров. Её задачей было уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде. Эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, просто тогда не было денег», — сообщил журналистам разработчик российского торпедного оружия академик Шамиль Алиев.

Эксперт: торпеда Т-15 создавалась для ударов по береговым объектам США

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Читайте далее http://t.co/Rs7sCSSbWC pic.twitter.com/rEC2wqw8A7— Свободная пресса (@svpressa) 10 сентября 2015 г. В начале 1960-х годов в СССР в рамках проекта Т-15 велась разработка гигантской торпеды, несущей термоядерный заряд к берегам США . Идею создания такого оружия предложил создатель водородной бомбы академик Андрей Сахаров. Работы по проекту были остановлены из-за невозможности создать в то время достаточно компактный ядерный реактор, обеспечивающий приемлемую дальность аппарата. Электрический вариант торпеды имел дальность хода лишь в несколько десятков километров. Это означало, что подлодка-носитель будет вынуждена войти в непосредственный контакт со средствами береговой обороны противника.

В 2015 году Генштаб якобы случайно показал журналистам проект океанской многоцелевой системы «Статус-6». Озвученная дальность хода создаваемого в рамках этого проекта ударного беспилотника, оснащённого ядерным двигателем, составляет 10 000 км, глубина хода — 1000 метров, калибр — 1,6 метра. Эксперты тогда отмечали, что новейшая разработка продолжает озвученные академиком Сахаровым идеи.

1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин , говоря о новейшем российском «оружии возмездия», вспомнил и о проекте «Статус-6». Он заявил, что в России созданы подводные беспилотные аппараты. Они способны двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающую скорость современных подлодок. Кроме того, ударные подводные беспилотники могут оснащаться ядерной боеголовкой. По итогам народного голосования на сайте Минобороны РФ перспективная ядерная торпеда получила название «Посейдон». Из-за того, что разработка носит гриф «Совершенно секретно», до сих пор не известны особенности конструкции и точные характеристики перспективного морского беспилотника.

Конец света из морских глубин

Дмитрий Корнев рассказал корреспонденту News.ru, насколько реально воплотить в жизнь столь амбициозный проект и нельзя ли найти «Посейдону» другое, менее разрушительное применение. Военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussiaрассказал корреспонденту News.ru, насколько реально воплотить в жизнь столь амбициозный проект и нельзя ли найти «Посейдону» другое, менее разрушительное применение.

— Какими могут быть последствия удара сверхмощной ядерной торпеды?

— В 2015 году на правительственном совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса в объективы камер попал лист презентации некоторых параметров океанской многоцелевой системы «Статус-6». В нём было чёрным по белому написано, что основной целью системы является нанесение ударов по побережью противника для того, чтобы сделать невозможным экономическое и другое использование этой территории. Речь идёт о системах мегатонного класса. В таких случаях радиус поражения взрывной волной и другими первичными поражающими факторами — несколько километров. Дальше идут вторичные поражающие факторы, в первую очередь, радиоактивное заражение местности. В этом случае речь идёт уже о нескольких сотнях километров. Такое оружие может, например, сделать штат Нью-Йорк абсолютно непригодным для проживания и, соответственно, экономического использования.

— По-вашему, действительно можно создать подобную «Царь-торпеду»?

— Сейчас разработка подобных систем технически возможна. Если упоминаемая всеми малогабаритная ядерная энергетическая установка действительно создана, то производство подобных торпед дальнего действия вплоть до нескольких тысяч или нескольких десятков тысяч километров не представляет никакой сложности. С подобной силовой установкой на борту система управления торпедой не будет ограничена ничем. Доплывёт до места и взорвётся она без каких-либо проблем. Мощность заряда, размещённого на таком подводном дроне-торпеде, может составлять от 5 до 10 мегатонн.

— Тогда в какие сроки и в каком количестве новые «Посейдоны» могут быть приняты на вооружение ВМФ?

— Дело в том, что использование подобного оружия не имеет смысла ни в какой другой войне, кроме последней. Той войне, после которой уже не останется победителей. Если вы хотите жить, использовать «оружие возмездия» ни к чему. Военные, конечно, не против создать что-то подобное. Но будут ли реально закончены подобные разработки, зависит, скорее, от внешнеполитической обстановки. Создать один работающий аппарат и «потрясать» им в качестве весомого аргумента на международных переговорах вполне реально.

— Американцы разрабатывают нечто подобное?

— США, безусловно, занимаются разработкой подводных дронов и достигли в этой сфере не меньших, а то и больших успехов, чем мы. Но о разработке американской боевой системы с ядерным боезарядом я не слышал.

— Откуда предполагается осуществлять запуск подводного дрона?

— Если двигатель позволяет ходить на сверхдальние расстояния, можно использовать пусковые установки, находящиеся на побережье. Но, видимо, разработчики руководствовались соображениями незаметности, и потому предполагают запускать «Посейдон» с подводных носителей. Субмарину-носитель будет намного сложнее обнаружить и уничтожить, чем стационарную установку. Судя по открытой информации, диаметр ядерной торпеды составляет не менее 1,2-1,5 метров. Ни одна из стоящих на вооружении ВМФ России субмарин пусковых аппаратов подобного диаметра не имеет. Испытания прототипов этих дронов велись на специально оборудованной испытательной дизель-электрической подводной лодке Б-90 «Саров» в Северодвинске . Скорее всего, на «Сарове» была одна пусковая установка, максимум две. Больше габариты подлодки-носителя не могли бы себе позволить. Кроме того, необходимо было компенсировать изменение объёма лодки после выхода изделия наружу. Для этого на «Сарове» были оборудованы дополнительные баки.

— То есть работа над созданием атомных сверхдальних подводных беспилотников ведётся уже давно?

— Подобные испытания идут уже около восьми лет. Сам проект родом из 1980-х годов. Именно тогда его сравнили с знаменитой «торпедой Сахарова». Большинство аналитиков считало такое сравнение чушью, а сейчас оказалось, что оно верно. Шамиль Алиев явно информированный человек. Он знает, о чём говорит, когда ссылается на идеи Сахарова о ядерной торпеде.

— Может ли «Посейдон» понадобиться для чего-то ещё, кроме ядерных ударов?

— Его можно применять для глубоководных исследований, доставки на дно океана энергетических установок. Это может понадобиться для того, чтобы оборудовать по всей Атлантике или Северному Ледовитому океану развитую сеть автономных донных станций слежения (в рамках упоминавшегося в СМИ проекта «Гармония»). Также на подобный аппарат можно погрузить 3-4 крылатых ракеты, которые будут запущены в установленном месте. Правда, тут возникнут сложности с целеуказанием для крылатых ракет.