Китайские «Томагавки» угрожают Хабаровску и Чите? 

Китай провёл учебные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A. Военные ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществили залп по меньшей мере из шести ракет.
Видеокадры запечатлели, как выпущенные с расположенных на автомобильной платформе носителей ракеты прямым попаданием уничтожают несколько учебных целей, в роли которых выступили пустые многоэтажные здания, сообщает информационный портал Sina. При этом не уточняется место расположения полигона, точное название задействованных частей ракетных войск, дальность, на которую производились стрельбы и другие детали прошедших учений.
#EXCLUSIVE: CHINA: Launching Of A New Cruise Missile DF-10A pic.twitter.com/bLRLyX77IP— 🚩Research And Analysis 🚩 (@RAW_RESEARCH) 24 июня 2018 г.
Перспективная китайская крылатая ракета DF-10A, ранее обозначавшаяся как CJ-10, впервые была представлена в 2009 году на военном параде НОАК. Согласно открытым данным, ракета способна поражать как наземные, так и надводные цели на расстоянии от 1,5 до 2,5 тыс. километров. В Пекине называют DF-10A самостоятельной разработкой, однако западные СМИ сообщали, что китайцы могли скопировать собственное детище с советской ракеты авиационного базирования Х-55. Несколько подобных ракет по поддельным документам были приобретены в 2000-2001 годах в ходе сделки с украинской фирмой «Прогресс», дочерним предприятием Укроборонэкспорта. Кроме того, китайские военные наверняка пристально изучали попавшие в страну также через третьих лиц американские Tomahawk («Томагавк»).
Как рассказал News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, китайцы действительно выкупали у Украины чертежи и несколько образцов советской ракеты Х-55.
«В начале 2000-х годов это был известный скандал. Еще несколько Х-55 тогда «улетели» из Киева в Иран. Американцы оказали серьезное давление на Украину, официальный Киев провел тщательное расследование, целый ряд фигурантов этого дела потом были убиты при странных обстоятельствах. То, что доступ к материалам по Х-55 у китайцев был, — неоспоримый факт, но Пекин явно не занимался слепым копированием и вел собственные разработки в этой области», — отметил эксперт.
Кашин напомнил, что в 1998 году по приказу президента США Билла Клинтона в ответ на взрывы посольств в Кении и Танзании были нанесены удары ракетами «Томагавк» по объектам террористов в Судане и Афганистане.
«Мало того, что акция оказалась совершенно бессмысленной с военной точки зрения, еще и некоторое количество ракет, выпущенных по Афганистану, на пути к цели упали в горах на территории Афганистана и Пакистана. Часть этих ракет китайцы выкупили у пакистанского правительства, а часть — у талибов», — указал Кашин.
Военный эксперт считает, что китайцы все-таки создали собственную оригинальную ракету, использовав американские и советские образцы для своих разработок.
Вдоль границы тучи ходят хмуро
Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с News.ru также высказал мнение, что DF-10A все-таки в большей степени оригинальная китайская разработка, чем просто копия с Х-55 или «Томагавка».
«Это, скорее всего, синтез Х-55 и «Томагавков», выполненный с использованием оригинальных китайских разработок. Такое оружие не может быть копией по определению. Хотя точные детали работы над DF-10A нам неизвестны. Пекин никому о конструкции собственных крылатых ракет подробно не отчитывался», — пояснил он.
«Нам были продемонстрированы стрельбы с наземных носителей, однако, помимо этого, такие ракеты могут размещаться и на подлодках, и на кораблях, и на самолетах», — добавил эксперт.
Очевидно, полагает Храмчихин, сейчас Пекин близок к завершению работ над созданием в виде DF-10A оружия того же класса, «что и американский Tomahawk и в какой-то степени наш „Калибр“».
Также военный эксперт высказал опасение, что Китай может развернуть DF-10A вдоль границ с Российской Федерацией.
«Ничто не мешает Китаю развернуть DF-10A и вдоль наших границ. Кроме того, я не исключаю, что Китай уже сделал это. А, если их там нет, их всегда можно оперативно перебросить. Учитывая заявленную дальность, они могут при необходимости поражать цели, находящиеся довольно глубоко на территории Дальнего Востока и Сибири. Сбить их теоретически возможно, но проблема в том, что ракеты подобного класса зачастую сложно обнаружить», — заключил Храмчихин.