Китайские «Томагавки» угрожают Хабаровску и Чите?

Китай провёл учебные стрельбы стратегическими крылатыми ракетами наземного базирования DF-10A. Военные ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществили залп по меньшей мере из шести ракет.

#EXCLUSIVE: CHINA: Launching Of A New Cruise Missile DF-10A pic.twitter.com/bLRLyX77IP— 🚩Research And Analysis 🚩 (@RAW_RESEARCH) 24 июня 2018 г. Видеокадры запечатлели, как выпущенные с расположенных на автомобильной платформе носителей ракеты прямым попаданием уничтожают несколько учебных целей, в роли которых выступили пустые многоэтажные здания, сообщает информационный портал Sina. При этом не уточняется место расположения полигона, точное название задействованных частей ракетных войск, дальность, на которую производились стрельбы и другие детали прошедших учений.

Перспективная китайская крылатая ракета DF-10A, ранее обозначавшаяся как CJ-10, впервые была представлена в 2009 году на военном параде НОАК. Согласно открытым данным, ракета способна поражать как наземные, так и надводные цели на расстоянии от 1,5 до 2,5 тыс. километров. В Пекине называют DF-10A самостоятельной разработкой, однако западные СМИ сообщали, что китайцы могли скопировать собственное детище с советской ракеты авиационного базирования Х-55. Несколько подобных ракет по поддельным документам были приобретены в 2000-2001 годах в ходе сделки с украинской фирмой «Прогресс», дочерним предприятием Укроборонэкспорта. Кроме того, китайские военные наверняка пристально изучали попавшие в страну также через третьих лиц американские Tomahawk («Томагавк»).

Как рассказал News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин, китайцы действительно выкупали у Украины чертежи и несколько образцов советской ракеты Х-55.

«В начале 2000-х годов это был известный скандал. Еще несколько Х-55 тогда «улетели» из Киева в Иран. Американцы оказали серьезное давление на Украину, официальный Киев провел тщательное расследование, целый ряд фигурантов этого дела потом были убиты при странных обстоятельствах. То, что доступ к материалам по Х-55 у китайцев был, — неоспоримый факт, но Пекин явно не занимался слепым копированием и вел собственные разработки в этой области», — отметил эксперт.

«Мало того, что акция оказалась совершенно бессмысленной с военной точки зрения, еще и некоторое количество ракет, выпущенных по Афганистану, на пути к цели упали в горах на территории Афганистана и Пакистана. Часть этих ракет китайцы выкупили у пакистанского правительства, а часть — у талибов», — указал Кашин.

Военный эксперт считает, что китайцы все-таки создали собственную оригинальную ракету, использовав американские и советские образцы для своих разработок.

Вдоль границы тучи ходят хмуро

«Это, скорее всего, синтез Х-55 и «Томагавков», выполненный с использованием оригинальных китайских разработок. Такое оружие не может быть копией по определению. Хотя точные детали работы над DF-10A нам неизвестны. Пекин никому о конструкции собственных крылатых ракет подробно не отчитывался», — пояснил он.

«Нам были продемонстрированы стрельбы с наземных носителей, однако, помимо этого, такие ракеты могут размещаться и на подлодках, и на кораблях, и на самолетах», — добавил эксперт.

Очевидно, полагает Храмчихин, сейчас Пекин близок к завершению работ над созданием в виде DF-10A оружия того же класса, «что и американский Tomahawk и в какой-то степени наш „Калибр“».

Также военный эксперт высказал опасение, что Китай может развернуть DF-10A вдоль границ с Российской Федерацией