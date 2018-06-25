Т-72 еще повоюет

Военный эксперт: танк Т-72 рано списывать со счетов

Польша возвращает в армию советские танки Т-72, сообщают местные СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, какими характеристиками обладают эти танки, и предположил, что подтолкнуло польских военных к такому решению.

Польша возвращает на службу советские танки Т-72, сообщает издание Rzeczpospolita.

"Несколько десятков старых танков Т-72, которые помнят еще времена Варшавского договора, приготовленных для модернизации и продажи Иордании, по последним приказам останутся в стране. После модернизации, скорее всего, они вернутся в строй", — говорится в сообщении.

При этом директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фальковский подтвердил эту информацию лишь косвенно.

"Мы отвечаем на потребности вооруженных сил. Я могу подтвердить только, что сделка, которая планировалась с одной из стран северной Африки, была приостановлена", — сказал он.

В настоящее время польская армия вооружена танками PT-91 Twardy польского производства, а также Leopard 2A5 и Leopard 2A4 производства Германии

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" , военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что танк Т-72 обладает отличными характеристиками, и его пока рано списывать со счетов.

"У Польши осталось некое количество Т-72, которые поставлялись им еще во времена Варшавского договора и долгое время были их основными танками, пока они не начали переходить на стандарты НАТО. Они его предполагали списывать, чтобы получить более новую технику от стран НАТО. Но сам по себе танк хороший, он себя показал даже в таком боевом конфликте, который сейчас идет на территории Сирии, это основной танк сирийской армии, которая с его помощью освобождает территории (от террористов — ред.). По своим ходовым характеристикам это танк, которому не нужны специальные мосты, эстакады, он преодолевает любые преграды. Может преодолевать преграды в подводном положении — для этого существует специальное оборудование. То есть это универсальный танк, который рано списывать со счетов", — сказал Алексей Леонков.

Кроме того, по его мнению, полякам выгоднее модернизировать старые советские танки, чем покупать новые у стран НАТО.