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Раскрыта главная проблема подлодок ВМС США
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Американские эксперты раскрыли главную проблему подлодок ВМС США 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: U.S. Navy
По данным СМИ, потенциал модернизации подлодок USS Virginia полностью исчерпан.
Американские эксперты заявили о невозможности дальнейшей модернизации подводных лодок USS Virginia, передает специализированное издание The National Interest.
Отмечается, что в ближайшем будущем ВМС США намеревались улучшить подлодки этого класса и оснастить их новыми модулями, однако для этого на субмаринах недостаточно места.
Так, в связи с этим, по данным издания, от модернизации придется отказаться.
Всего в настоящий момент в распоряжении ВМС США находятся 48 подводных лодок типа USS Virginia.
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