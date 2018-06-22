На Украине нашли аналог «Арматы»

На Украине существует проект танка, который может составить конкуренцию российской "Армате", об этом говорится в статье украинского военного эксперта Михаила Жирохова, опубликованной в издании "Деловая столица".

По словам Жирохова, речь идет о разработанном в Советском Союзе проекте "Объект 477", который также известен как "Боксер" или "Молот". Разработка проекта, который планировалось оснастить 152-миллиметровым орудием, тепловизором и "буквально напичкать электроникой", стартовала еще в начале 1980-х годов в Харьковском конструкторском бюро.

Первый недоукомплектованный образец был построен в 1987 году, последовавший затем распад СССР "поставил жирный крест на этой программе", а все построенные "Молоты" отправились на хранение, пишет эксперт.

В середине 1990-х годов интерес к модифицированному проекту танка под названием "Нота" проявило Минобороны России , было собрано около десяти макетов, при этом часть из них отправили для изучения в Россию

В начале 2000-х годов, как пишет Жирохов, Москва отказалась от этого проекта в пользу собственных разработок и прекратила финансирование, после чего он оказался заморожен.

Харьковские конструкторы вернулись к "Ноте" лишь в 2015 году. "Налаживание серийного производства такого танка с широко панорамным многоканальным прицелом и мощным орудием, которое позволяет поражать как бронированные, так и открыто расположенные цели на достаточно большой дальности, позволило бы получить качественное превосходство над любым условным противником как на Западе, так и на Востоке", — пишет эксперт, признавая вместе с тем, что при развертывании производства Украина может столкнуться с целым рядом серьезных технологических проблем.

Технопарк СССР: танк «Объект 477», ОКР«Молот», конец 1988г. пушка 152 мм, танковая информационно-управляющая система.базовый элемент для создания бронетанкового разведывательно-ударного комплекса с использованием беспилотников и вертолетов огневой поддержки и радиоуправляемого танка pic.twitter.com/8dZxWIoUMq— Листок (@listok_1) 23 мая 2018 г.

​Ранее украинский танкист, участвовавший в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в Германии, на которых команда ВСУ заняла последнее место, пожаловался на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 "Оплот", который военные получили вместо старого Т-64. Новые машины, по его словам, сломались в первый же день.