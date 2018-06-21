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На Западе отметили превосходство Су-57 перед F-35
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Живучий и крайне ценный: западные СМИ отметили превосходство Су-57 перед F-35 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
По мнению авторов издания, ударные возможности Су-57 вкупе с его высокой живучестью делают истребитель крайне ценным. В частности, для работы на Ближнем Востоке.
Военно-исторический журнал Military Watch сравнил возможности и боевые характеристики российского истребителя Су-57 и американского F-35.
Так, авторы издания отмечают, что самолеты имеют существенные отличия друг от друга. В частности, F-35 представляет собой легкий самолет, который имеет довольно низкую маневренность, в то время как Су-57 предназначен для завоевания превосходства в воздухе и является тяжелым истребителем.
Вместе с тем, подчеркивает журнал, российский самолет более приспособлен к ведению воздушного боя в отличие от его американского «соперника».
«Это отражается в его (Су-57 — прим. ред.) скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности — во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством», — отметили авторы материала.
Кроме того, издание подчеркивает, что ударные возможности Су-57 вкупе с его высокой живучестью делают истребитель крайне ценным. В частности, для работы на Ближнем Востоке.
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