На Западе отметили превосходство Су-57 перед F-35

Живучий и крайне ценный: западные СМИ отметили превосходство Су-57 перед F-35

По мнению авторов издания, ударные возможности Су-57 вкупе с его высокой живучестью делают истребитель крайне ценным. В частности, для работы на Ближнем Востоке.

Военно-исторический журнал Military Watch сравнил возможности и боевые характеристики российского истребителя Су-57 и американского F-35.

Так, авторы издания отмечают, что самолеты имеют существенные отличия друг от друга. В частности, F-35 представляет собой легкий самолет, который имеет довольно низкую маневренность, в то время как Су-57 предназначен для завоевания превосходства в воздухе и является тяжелым истребителем.

Вместе с тем, подчеркивает журнал, российский самолет более приспособлен к ведению воздушного боя в отличие от его американского «соперника».

«Это отражается в его (Су-57 — прим. ред.) скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности — во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством», — отметили авторы материала.

Кроме того, издание подчеркивает, что ударные возможности Су-57 вкупе с его высокой живучестью делают истребитель крайне ценным. В частности, для работы на Ближнем Востоке.