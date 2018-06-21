Сербия нацелила ракеты на Ближний Восток

Сербия создала реактивную систему залпового огня нового поколения, способную бить на расстояние до 285 километров. Представленная на выставке Eurosatory 2018 в Париже РСЗО Sumadija («Шумадия») производства местной государственной оборонной компании Yugoimport способна стрелять неуправляемыми ракетами Jerina-2 («Жерина») на дальность до 70 км и ракетами Jerina-1 — на 285 км.

Как сообщает официальный сайт компании Yugoimport, «Жерина-1» является управляемой баллистической ракетой с GPS наведением, оснащенной осколочной боеголовкой. «Жерина-2» — более привычный для РСЗО такого типа снаряд, а именно, неуправляемая ракета с осколочной боевой частью. Установленная на шасси сербского грузовика ФАП 2832 бронированная кабина позволяет защитить расчет «Шумадии» от попадания осколков.

Ранее сербы демонстрировали прототипы РСЗО и ракеты «Жерина-1» на выставках Partner 2017 в Белграде и IDEX 2017 в Абу-Даби . СМИ сообщали, что выставленные в столице ОАЭ новейшие образцы сербского оружия заслужили пристальное внимание клиентов и потенциальных покупателей. Эксперты отмечали, что фактически сербская оборонная промышленность создала в лице «Шумадии» боевую машину, совмещающую в себе функции классической РСЗО (в случае стрельбы «Жериной-2») и более «продвинутого» тактического ракетного комплекса, аналогичного советскому «Точка-У», при стрельбе «Жериной-1». Кроме того, ряд военных аналитиков, в связи с разработкой «Шумадии» возлагал надежды на возрождение сербского ВПК, находящегося в глубоком упадке со времен бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году.

На данный момент Сербия поставляет оружие в 65 стран мира. В основном, это государства Ближнего Востока, Африки и Азии. Однако пока спросом пользуется в основном стрелковое оружие сербского производства и патроны к нему. Ранее в сети появлялись фотографии крупнокалиберных пулеметов и минометных снарядов сербского производства, каким-то образом попавших к боевикам на территории Сирии . Однако ещё в 2013 году между Сербией и Объединенными Арабскими Эмиратами было подписано соглашение о совместной разработке многоцелевых ракетных комплексов общей суммой около 200 млн долларов. Сможет ли «Шумадия» с её ракетами, способными стрелять на расстояние почти 300 км, существенно расширить сербское присутствие на рынке вооружений?

Везде, где идет реальная война

«Созданием РСЗО, способных стрелять управляемыми тактическими ракетами относительно большой дальности в последнее время занимается множество стран. Достаточно вспомнить американские HIMARS и китайские NorInCo AR-3», — указал Фролов.

По мнению эксперта, сербы имеют все шансы выйти с «Шумадией» на мировой рынок вооружений.

«Сербия, конечно, далека от звания военно-промышленного гиганта, однако там ещё со времен бывшей Югославии осталось достаточно ресурсов для создания хорошего оружия. Сейчас главная задача — найти нужных инвесторов, поскольку массовое производство «Шумадии» сербский ВПК не потянет. В сербской военной промышленности за последние годы вообще сложилась такая ситуация, когда внутренний заказчик не может финансировать производство сложных и относительно дорогостоящих видов вооружений и приходится ориентироваться на предложения извне», — полагает он.

Относительно «Шумадии», указал Фролов, такие предложения могут поступить от активно воюющих и платежеспособных стран Ближнего Востока, или, например, от Пакистана