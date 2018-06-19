«С-500 вынудит Трампа изменить планы на космос»: ВКС России и США сравнили эксперты

Планы Трампа создать космические силы США не грозят России новой гонкой вооружений по двум причинам. Во-первых, в скором времени у нас появится уникальный комплекс С-500, способный бороться с целями на земной орбите, а во-вторых, у нас уже есть спутники-перехватчики, успешно испытанные еще в советское время, отмечают эксперты.

Космические силы США

Президент США Дональд Трамп накануне отдал распоряжение Пентагону создать космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны. По словам Трампа, для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космическом пространстве, США необходимо обладать превосходством в космосе, а не плестись за Россией и Китаем

«Космические силы в США по большому счету были созданы еще при президенте Рейгане в 1983 году, когда он объявил о стратегической инициативе, ставшей впоследствии известной как «звездные войны». Но для ее воплощения в жизнь тогда не хватило материалов и технологий, да и сама идея была безумная и неподъемная даже для США. Тем не менее Рейган втянул нас в разорительную гонку вооружений, сильно подорвавшую нашу экономику.

На этот раз повторения ситуации ждать не стоит, хотя Трамп и пытается организовать новый виток гонки вооружений. Во-первых, в скором времени у нас появится уникальный комплекс С-500, способный бороться с целями на земной орбите, а во-вторых, у нас уже есть спутники-перехватчики, успешно испытанные еще в советское время. Подобные разработки есть и в Китае, поэтому вряд ли в обозримой перспективе ВКС США могут рассчитывать на доминирование в космосе», — считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в свою очередь обращает внимание, что воздушно-космические войска России существуют уже три года, поэтому и Трамп решился на схожее организационное преобразование в вооруженных силах США. По большому же счету изменения будут незначительными — меняется статус отдельных военных подразделений и увеличивается финансирование космических сил.

Спутники-инспекторы России

«У нас сегодня есть негласное соглашение о запрете испытаний ударных вооружений в космосе. Во многом это связано с тем фактом, что ударные вооружения не столь эффективны в космосе, а расходы на их создание экономически нецелесообразны. Гораздо интенсивнее сегодня развиваются средства поражения морского и наземного базирования.

Кроме того, не стоит забывать и о так называемых спутниках-инспекторах, заявленная цель которых автоматический ремонт других спутников на орбите, но в теории они легко могут выводить из строя космические аппараты. За исключением данного направления никакими ударными вооружениями страны не занимаются, в приоритете создание обеспечивающих систем, например космических комплексов связи и разведки», — объясняет Моисеев.

По мнению Литовкина, при Трампе США по всем направлениям настойчиво добиваются глобальной гегемонии, но на их пути стоят Россия и Китай. Именно поэтому Вашингтон предпринимает попытки экономического удушения своих оппонентов, так как военное давление сулит США серьезные проблемы.

Космос в данном случае, по мнению эксперта, еще одна сфера, которая должна благодаря технологиям и деньгам позволить США диктовать всему миру ультиматумы. Идея понятная, но насколько у них хватит потенциала для ее реализации — очень вопрос большой.