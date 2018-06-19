Американцы потеряли ядерное оружие в Калининграде

Россия расширила и укрепила ядерный бункер под Калининградом . Как сообщает британское издание The Guardian, в последнее время российские военные провели работы по углублению ядерного хранилища и укреплению бетонной крыши. Спутниковые снимки, которые, по утверждению специалистов, подтверждают это, опубликовала накануне Федерация американских ученых (FAS).

Курирующий в FAS проект по изучению ядерных объектов Ханс Кристенсен пояснил, что на спутниковых снимках хорошо заметны специфические признаки, «типичные для российских ядерных хранилищ». По словам ученого, на фото можно заметить «сверхмощный внешний периметр многослойного ограждения» вокруг объекта.

«Сам бункер имеет тройное ограждение вокруг. Это характерные черты для всех других известных нам в России объектов хранения ядерного оружия», — пояснил Кристенсен.

По его словам, работа по модернизации объекта началась в 2016 году, а новая крыша была установлена этим летом. При этом за последнее время, указал Кристенсен, ученые впервые заметили, что один из бункеров был углублен, и, по-видимому, модернизирован. В то же время американцам неясно, хранят ли российские военные на этом объекте ядерное оружие, или просто модернизировали бункер для того, чтобы была возможность разместить здесь ядерное оружие при необходимости в кратчайшие сроки.

«Эти фотоснимки не доказывают наличие ядерного оружия в Калининграде, но демонстрируют, что мы имеем дело с работающим военным объектом», — резюмировал ученый.

Предположительно, таинственный бункер находится в поселке Алексеевка Зеленоградского округа.

Калининградская область уже не раз привлекала тревожное внимание НАТО . Так, в начале года Минобороны России заявило о создании на территории области инфраструктуры, необходимой для развертывания на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Комплексы, дислоцирующиеся в Черняховске , способны поражать цели, в том числе — элементы систем ПВО-ПРО противника. На территории области уже развернуты российские передовые ЗРС С-400 «Триумф», а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

According to a new report …



Russia appears to have upgraded a nuclear weapons storage bunker in its Kaliningrad enclave, in the latest sign of Moscow’s increased emphasis on nuclear arms in its standoff with Nato, https://t.co/FDPZD9mJW2 pic.twitter.com/ASSEVpqPC7— HawkEye 2018💥 (@2HawkEye2018) 18 июня 2018 г. В НАТО оценивают усиление российской группировки войск в самом западном регионе страны как действия, «не способствующие снижению напряженности». В частности, в Брюсселе с тревогой отмечают, что ОТРК «Искандер-М» могут «использовать ракеты, оснащенные ядерными боеголовками».

Другой вопрос, удалось ли действительно американским ученым обнаружить российский бункер для хранения ядерного оружия под Калининградом, а, если это не так, то каким целям в действительности служит сфотографированный объект?

Бункер есть, но другой

«Ни для кого не секрет, что российские Вооруженные силы создают обновленную систему арсеналов, то есть строят новые объекты для хранения боеприпасов, отвечающие современным требованиям по безопасности. В частности, предполагающие защиту от стихийных бедствий, пожаров, нападений врага. Об этом замминистра обороны Дмитрий Булгаков заявлял еще несколько лет назад. Подобный объект строится и в Западном военном округе для нужд 11 армейского корпуса Балтийского флота, дислоцирующегося на территории Калининградской области. Подчеркну, что речь идет не о хранении ядерного оружия, а об обычных снарядах и ракетах», — отметил он.

По словам Мураховского, если американские ученые с помощью спутника хотят рассмотреть на месте строящегося арсенала ядерный объект, то у них ничего не получится.