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Россию посчитали беззащитной перед F-35
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Россию посчитали беззащитной перед F-35 

Lenta.ru 2 часа назад
В среднесрочной перспективе у России не появятся истребители, способные конкурировать с Lockheed Martin F-35 Lightning II, сообщает на страницах RealClearDefense доктор Марк Шнайдер из Национального института публичной политики (США).
«Суть в том, что нет никаких признаков того, что Россия в среднесрочной перспективе будет иметь истребитель, который может участвовать в прямой атаке на сильно защищенные цели, такие, как F-35», — полагает эксперт.
Шнайдер отмечает, что «российские проблемы в разработке стелс-самолетов» привели к большему акценту на разработку высокоточных крылатых ракет дальнего радиуса действия, в технологии которых Россия опережает США. Эксперт признает, что в перспективе Россия способна создать стелс-самолет.
Ранее в июне компания Lockheed Martin отгрузила трехсотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Последний экземпляр получили ВВС (Военно-воздушные силы) США в Юте.
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