У боевого робота «Уран-9» нашли недостатки

Применение боевого робота «Уран-9» в Сирии выявило его недостатки

"Уран-9" — десятитонная машина, в различных комплектациях оснащающаяся 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла". Его основная задача — дистанционная разведка и огневая поддержка воинских подразделений. Робот управляется дистанционно.

Как следует из доклада, военные специалисты обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота.

Отмечается, что при самостоятельном передвижении "Урана" выявлена низкая надежность его ходовой части — опорных и направляющих катков, а также пружин подвески. Кроме того, робот показал нестабильную работу 30-миллиметровой автоматической пушки, несвоевременное срабатывание целей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Военные специалисты такэе считают большим недостатком "Урана" неспособность вести стрельбу в движении.

Как следует из материалов доклада, робот может вести разведку и определять цели на расстоянии не более двух километров. Кроме того, есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов.

Существующих боевых роботов предлагается применять при штурме объектов и укрепленных районов, а также для уничтожения бронированных и огневых средств противника во взаимодействии со средствами ближнего боя — инженерными и общевойсковыми подразделениями. В то же время, в докладе отмечается, что боевые робототехнические комплексы ближайшие 10-15 лет не способны выполнять задачи в условиях боевых действий.