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У боевого робота «Уран-9» нашли недостатки
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Применение боевого робота «Уран-9» в Сирии выявило его недостатки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: предоставлено ОАО "766 УПТК"
Ряд недостатков выявлен у боевого многофункционального робота "Уран-9" во время его применения в Сирии, следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Уран-9" — десятитонная машина, в различных комплектациях оснащающаяся 30-миллиметровой пушкой, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла". Его основная задача — дистанционная разведка и огневая поддержка воинских подразделений. Робот управляется дистанционно.
Как следует из доклада, военные специалисты обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота.
Отмечается, что при самостоятельном передвижении "Урана" выявлена низкая надежность его ходовой части — опорных и направляющих катков, а также пружин подвески. Кроме того, робот показал нестабильную работу 30-миллиметровой автоматической пушки, несвоевременное срабатывание целей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Военные специалисты такэе считают большим недостатком "Урана" неспособность вести стрельбу в движении.
Как следует из материалов доклада, робот может вести разведку и определять цели на расстоянии не более двух километров. Кроме того, есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов.
Существующих боевых роботов предлагается применять при штурме объектов и укрепленных районов, а также для уничтожения бронированных и огневых средств противника во взаимодействии со средствами ближнего боя — инженерными и общевойсковыми подразделениями. В то же время, в докладе отмечается, что боевые робототехнические комплексы ближайшие 10-15 лет не способны выполнять задачи в условиях боевых действий.
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