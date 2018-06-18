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США готовят «мощного конкурента» артиллерии России
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Названо преимущество новой американской гаубицы перед российской 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lance Cpl. Jose D. Lujano / Wikimedia
Перспективная американская гаубица M777ER рассчитана на дальность стрельбы до 70 километров, превосходя по данному параметру российскую «Мста-СМ2», сообщает Warrior Maven.
Новая гаубица окажется тяжелее предыдущей — M777 — и получит более длинный ствол.
«Мы модернизируем отверстие и металлургию ствола, меняем гидравлику, чтобы справиться с повышенным давлением и использованием нового реактивного снаряда, подобного ракете», — заявил источник издания.
Модификация также коснется оснащения кабины, конструкции затвора и нового дульного тормоза.
M777ER разрабатывается в рамках проекта ERCA (Extended Cannon Artillery). Программа финансируется Исследовательским инженерно-техническим центром вооружения Армии США. Ранее гаубица с модифицированной пушкой XM907 демонстрировалась на испытательном полигоне Юма в штате Аризона.
Американские военные полагают, что увеличенная дальность позволит M777ER конкурировать с последней российской самоходной гаубицей «Мста-СМ2», радиус действия которой достигает 40 километров.
Полевую буксируемую 155-миллиметровую гаубицу M777 производит британская оборонная компания BAE Systems. Масса артиллерийского орудия составляет 4218 килограммов, для ее обслуживания требуется пять человек. Огонь ведет управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы — около 30 километров, круговое вероятное отклонение от цели — 5 метров.
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