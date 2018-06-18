И незаряженное стреляет!

Пять худших моделей огнестрельного оружия в истории

Огнестрельное оружие используется в ситуациях на грани жизни и смерти, поэтому в самый нужный момент плохо изготовленное ружьё может причинить большой ущерб. В истории оружейной промышленности было очень много изобретений, которые были особенно плохими, что стоило жизни многим храбрым солдатам. Быстрые темпы развития огнестрельного оружия в XIX и XX веках не допускали повтора каких-либо ошибок, допущенных в процессе производства, однако воспоминания о них остались. Некоторые из этих видов оружия имели смертельные последствия для своих владельцев и сохранили плохую репутацию.

Ниже перечислены пять наихудших когда-либо изобретенных моделей оружия.

1. Ручной пулемет Шоша (Chauchat, Франция)

Французский пулемет Chauchat, выпущенный компанией Gladiator (занимавшейся производством велосипедов), был одним из первых моделей автоматического оружия, производившегося в военных масштабах. Так, позже эти пулеметы выпускались для французов и американской армии в ходе Первой мировой войны, и, похоже, изготавливались из частей велосипедов, поскольку имели большое количество металлических труб, почти идентичных тем, что использовались в велосипедных конструкциях.

Пулемёт был способен совершить 300 выстрелов, однако во время крупных сражений солдаты находились в окопах, что облегчало попадание в оружие песка и грязи и, как следствие, приводило к его повреждению. Пулемёт был настолько плохо спроектирован, что при неправильном прикладе зачастую бил по глазу или щеке стрелявшего. Несмотря на эти недостатки Шоша оставался на службе, но только потому, что ему не нашли альтернативу. Хотя эта модель оружия заслуживает доверия как первая в своем роде, дело обстояло таким образом, что к концу войны все крупные армии того времени перестали использовать этот пулемёт. В Соединённых Штатах на замену пулемету Шоша пришла автоматическая винтовка Браунинг M1818.

2. Намбу (Япония)

Несмотря на изобретательность Японской империи в сфере воздушных и морских технологий, на суше царил хаос по причине пистолета, использование которого вызывало большое количество затруднений. Эта модель получила название Намбу. Подобные пистолеты лично закупали тысячи офицеров Японской империи, пока они не стали неофициальным оружием ее армии. Намбу был похож на известную немецкую модель Luger P-08 с дополнительным предохранителем, который можно было использовать только свободной рукой.

Двойные пружины, а также пружина магазина крайне затрудняли извлечение пустого магазина и делали его практически невозможным в том случае, если оружие было мокрым или использовалось масло. В большинстве случаев недостатком являлась слабость пружины, которая теряла свою силу по прошествии времени. 8-милиметровый патрон обладал заведомо плохими поражающими свойствами действие и никогда не использовался в другом оружии.

3. Gewehr 41 (Германия)

Несмотря на то, что Германия начала войну, вооружившись винтовками Mauser 98k (Karabiner 98k), боевые действия заставили немецких инженеров начать искать способы увеличить огневую мощь солдат. Одним из результатов этих усилий является винтовка Gewehr 41. Эта модель винтовки одна из первых, в которой используется система газового поршня — система, ставшая предшественницей той, что появилась позже в винтовке Garand M1, причем в последней она была разработана лучшим образом.

Затраты на производство винтовки Gewehr 41 были высокими, а механизация процесса в тот период была очень сложной. Оружие требовало постоянного и точного технического обслуживания, а также часто возникали проблемы с дулом. Винтовка весила 11 фунтов без боезарядов, что на два фунта больше, чем винтовка Mauser 98k. Ещё большим недостатком чем вес винтовки, был ее дисбаланс. Хотя это полуавтоматическое оружие, магазин не извлекался и перезаряжался медленно, ограничивая скорость стрельбы.

4. Револьвер Colt 1855 (Соединенные Штаты)

Американский изобретатель XIX века Сэмюэл Кольт разработал модель современного пистолета и получил патент на его раннюю версию в 1836 году. Вращающаяся система револьвера позволяла совершать шесть быстрых выстрелов перед очередной зарядкой магазина и была принята в качестве стандартной модели при изготовлении револьверов позднее. Затем была предпринята попытка увеличить огневую мощь с уровня револьвера до уровня винтовки, что было представлено на примере карабина Colt 1855.

К сожалению, для Кольта изобретение новой модели было провальным. Открытость вращающейся системы и уровень создававшегося карабином шума, были неприемлемы для оружия, которое находилось у лица стрелка, по сравнению с пистолетом, удерживаемым в руке.

Использование данного механизма в оружии, которое стрелок, прицеливаясь, должен был разместить вблизи лица, было опасно, особенно в случае механического повреждения или взрыва. В 1855 году было выпущено только тысяча винтовок Colt, и компания полностью и навсегда отказалась от этой идеи.

5. Colt 2000 (США)

Модель Colt 2000 стала легендарным ответом американской компании на появление австрийского пистолета Glock, а также самой большой ошибкой, которую компания совершила за последнее время. Хотя известные проектировщики оружия Рид Найт-младший и Юджин Стоунер (изобретатель оригинальной винтовки AR-15) модифицировали эту модель, выпуск Colt 2000 стал крупным провалом. Теоретически дизайн пистолета был очень хорош, при этом полимерная рама в сочетании с металлическим затвором уменьшала его вес, а магазин рассчитан на 15 патронов.

К сожалению, пистолет был недостаточно надёжен, и многие владельцы испытывали сложности в его использовании, не говоря о низкой точности оружия и трудностях при возвращении затвора в исходное положение.

Colt 2000 был представлен как пистолет, который в XXI веке будет превосходить все другие модели, однако его производство на американском рынке продолжалось всего четыре года (с 1991 до 1994 года).

The National Interest, США