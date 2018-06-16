Пентагон признал превосходство Ми-17 над Black Hawk

СМИ узнали о превосходстве российских Ми-17 над американскими Black Hawk

"Переход (от Ми-17 к UH-60) создает ряд сложностей, которые пока не удалось решить", — сообщается в докладе. Отмечается, что "вертолеты Black Hawk не обладают такой грузоподъемностью как Ми-17" и "нужно почти два вертолета Black Hawk, чтобы перенести груз одного Ми-17".

Также американские вертолеты в отличие от российских не могут летать на больших высотах, и поэтому не могут быть использованы "в отдаленных регионах Афганистана, где работают Ми-17", сообщается в докладе офиса генерального инспектора.

"Доклад вызывает обеспокоенность тем, что это может ограничить возможности Афганистана проводить операции в стране, если не будут принять меры для прекращения снижения эффективности", — пишет портал.

По данным на декабрь 2017 года, у Афганистана было восемь вертолетов UH-60A+. Портал отмечает, что США планирует поставить всего около 160 вертолетов UH-60 Black Hawks.

Ранее президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заявлял, что Кабул планирует обновить парк ВВС. В свою очередь, глава командования сухопутных войск США, отвечающего за оказание военной помощи другим странам, генерал Стивен Фармен заявил журналистам, что вооруженные силы Афганистана полностью пересядут с российских вертолетов Ми-17 на американские UH-60 Black Hawk в течение трех-пяти лет.

В ноябре прошлого года советник президента по нацбезопасности Афганистана Мохаммад Атмар заявил, что Кабул не собирается полностью отказываться от российских вертолетов Ми-17, будет использовать и американскую, и российскую военную технику.