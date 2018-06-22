Российская АПЛ пятого поколения становится всемирно известной

Российская атомная подводная лодка пятого поколения постепенно становится всемирно известной

По информации иностранных СМИ, новейшая атомная подводная лодка пятого поколения «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» будет готова в 2027 году. Сейчас Россия ведет активную разработку данной подводной лодки. Планируется, что «Хаски» будет иметь двухкорпусную конструкцию и подводное водоизмещение не менее 12 тысяч тонн. Подводная лодка будет вооружена противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон».

Журналист «Кэцзи жибао» (газета в КНР — прим.перевод.) взял интервью у китайского эксперта, специализирующегося на подводных лодках. Эксперт заявил, что атомные подводные лодки делятся на два типа: ракетные подводные лодки стратегического назначения и торпедные подводные лодки. Ракетные подводные лодки стратегического назначения предназначены для запуска ядерных боеголовок; а торпедные подводные лодки, в свою очередь, в основном предназначены для защиты ракетных подводных лодок стратегического назначения. Российская подводная лодка «Хаски» — это новый тип подводной лодки, которая будет иметь на вооружении и стратегические ракеты, и торпеды.

Основное преимущество атомной подводной лодки «Хаски» будет заключаться в наличии гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете «Циркон». Скорость полета данной ракеты превышает пять махов, что приблизительно составляет 6 тысяч км/ч. Ни одна современная западная система противоракетной обороны не способна перехватить данную ракету. «Циркон» — тактическая гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Данные ракеты не имеют ядерных боеголовок, а поэтому ядерные державы могут их применять, не боясь развязать ядерную войну.

Начальник научно-исследовательский отдела № 72 китайской судостроительной промышленной корпорации У Веньвэй в интервью газете «Кэцзи жибао» заявил:

«США и Россия активно разрабатывают гиперзвуковые крылатые ракеты. Сейчас во всем мире пока нет ни одной подводной лодки, оснащенной гиперзвуковой крылатой ракетой. Основная сложность заключается в применении гиперзвуковых ракет в условиях реальных боевых действий, а также запуск ракет из подводного положения».

У Веньвэй также заявил, что главные преимущества многоцелевой атомной подводной лодки «Хаски» — наличие гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», беспилотных летательных аппаратов и подводных роботов. Новые подводные лодки будут иметь еще большую скорость, маневренность и дальность плавания. Новые ракеты, ядерный движитель и гидроакустическая антенная решетка позволит подводным лодкам иметь еще меньшую шумность, более высокую степень автоматизации и увеличит разрушительную силу подводной лодки.

«Современные подводные лодки пока не имеют на вооружении гиперзвуковые крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и подводные роботы. В будущем все эти новшества позволят увеличить боевую способность подводных лодок, а также повысят эффективность подводных операций. Наряду с этим, гидроакустическая антенная решетка значительно повысит способность обнаружения подводных лодок», — заявил У Веньвэй.

Атомная подводная лодка «Хаски» будет применять передовые cтелс-технологии, которые значительно уменьшат отражения сигналов гидролокаторов противника. Новая крылатая ракета «Циркон» разрабатывалась на основе противокорабельных ракет П-800 «Оникс». Скорость полета новой ракеты: от шести до восьми махов. Можно сказать, что атомная подводная лодка «Хаски» имеет беспрецедентную ударную мощь. Данная лодка может наносить ракетные удары по целям в море, над водой, в воздухе и на суше.

Сейчас у США на вооружении есть различные противоракетные комплексы, например, RAM или Phalanx CIWS. Раньше они имели возможность перехватывать сверхзвуковые ракеты, однако современные американские противоракетные системы не способны перехватить гиперзвуковые ракеты. А поэтому первостепенная задачи России — ускорить разработку подводных лодок «Хаски» и запустить гиперзвуковую ракету из моря.

Кроме этого, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» имеет гораздо большую разрушительную силу и способность к преодолению системы противовоздушной обороны чем обычные сверхзвуковые ракеты. Атомная подводная лодка «Хаски» может проводить боевые действия самостоятельно. Таким образом, в будущем Россия может использовать «Хаски» в качестве оружия против США.