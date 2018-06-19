Уникальному российскому танку дали имя

Российский беспилотный танк получил название «Тачанка»

Беспилотный российский танк, разрабатываемый на базе новейшей боевой платформы Т-14 "Армата", получил название "Тачанка Б", следует из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России , имеющегося в распоряжении РИА Новости

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, полностью российская разработка. Он построен на основе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата", которая станет основой для танков, тяжелых боевых машин пехоты, инженерных машин, тяжелых БТР, машин поддержки танков, разведки и управления.

"Тачанка Б" — разработка аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 для семейства бронетанковой техники нового поколения", — говорится в докладе.

Ранее главком российских сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что имеются "практически неограниченные возможности" по роботизации "Арматы".

Главными боевыми характеристиками "Арматы" Минобороны называет высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.

В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем.