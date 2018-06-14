Чем «Полонез» лучше «Искандера»

Чем азербайджанский «Полонез» лучше армянского «Искандера»

Азербайджане появилась новая ракетная бригада, вооруженная белорусскими ракетными комплексами «Полонез» и израильскими ЛОРА (LORA). Что представляют собой эти ракетные системы и чем они лучше других образцов?

ЛОРА (LORA)

Азербайджан стал первой страной, купившей израильский оперативно-тактический комплекс LORA (Long Range Attack). По некоторым данным, система LORA изначально разрабатывалась по заказу Индии , но так и не была ею приобретена.

Вес ракеты комплекса — 1580 килограммов, максимальная дальность стрельбы — более 300 километров, вес боеголовки — 240 килограммов. Радиус поражения ракеты равен 100 метрам. На боевой машине размещаются 4 ракеты, время подготовки к стрельбе — 13 минут, срок эксплуатации — 10 лет.

Ракета размещается в герметичном ТПК и имеет срок хранения в полевых условиях до 7 лет. Во время полета к цели ракета выполняет произвольные или запрограммированные маневры уклонения, затрудняющие ее обнаружение и перехват.

Показанные в Азербайджане комплексы LORA имеют четыре контейнерные пусковые установки, размещенные на шасси МАЗ с колесной формулой 8×8.

«Полонез»

Белорусский «Полонез» часто называют реактивной системой залпового огня (РСЗО), на самом деле этот комплекс ближе к оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК). Он был разработан государственным предприятием «Завод точной электромеханики» («ЗТЭМ») при непосредственном участии военных.

РСЗО «Полонез» имеет высокоскоростную баллистическую ракету, которая сегодня способна обходить самые совершенные системы противовоздушной обороны. Одна боевая машина способна запустить восемь таких ракет, площадь поражения каждой из них составляет 275 квадратных метров. При этом ракеты обладают высокой точностью.

Дальность действия «Полонеза» составляет 299 км. Этот показатель был подтвержден в результате испытаний, при этом КВО составило не более 10-15 метров.

Вес ракеты — 780 килограммов, боеголовки — 140 килограммов, время подготовки к стрельбе — 10 минут, срок эксплуатации — 10 лет.

Что можно было купить вместо этого

Армения. В азербайджанской армии много российского оружия. Сравнительно недавно были закуплены БТР-82А, танки Т-90С, САУ 2С31 «Вена» и другое оружие. Ракетные системы тоже можно было купить в РФ . У России имеется ОТРК «Искандер», экспортный вариант которого уже приобрели Алжир

«Искандер-Э» — это упрощенный вариант российского оперативно-тактического комплекса. Его дальность составляет 280 км, масса боевой части не превышает 480 кг.

Пусковая установка рассчитана на запуск сразу только одной ракеты. Время развертывания комплекса с хода составляет 20 минут. ОТРК «Искандер-Э» позволяет обстрелять две разные цели с интервалом в одну минуту.

Получается, что российский комплекс проигрывает белорусскому по времени развертывания в два раза: российский может поразить за залп всего две цели, белорусский — восемь. Выигрывает «Полонез» и по дальности. Единственное, в чем уступает белорусская система — это мощность боеголовки (140 кг полезной нагрузки против 480 кг у «Искандера-Э»). По этому показателю уступает российскому комплексу и израильская LORA — 240 кг полезной нагрузки.

Haqqin.az, Азербайджан