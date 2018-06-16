Украина провалилась на танковом биатлоне в Германии

Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне в Германии

Украинские танкисты заняли последнее место в танковом соревновании Strong Europe Tank Challenge. Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев рассказал изданию "Новинарня" о причинах поражения.

По его словам, украинских танкистов подвело незнание натовской специфики, проблемы с речью и отставание в тактике. Кроме того, Багаев пожаловался на техническое состояние новейшего украинского танка Т-84 "Оплот", который военные получили вместо старого Т-64. Новые машины, по его словам, сломались в первый же день.

"Мы поехали на четырех Т-84. Во время "операции в наступлении" (один из этапов — ред.) выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, либо не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась", — заявил Багаев.

По признанию танкиста, команде пришлось решать эту проблему вручную прямо во время соревнований. Кроме того, капитан возмутился отсутствием стабилизации пушки.

"После каждого выстрела она была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 километра?" — возмутился Багаев, отметив, что инженеры с Харьковского завода имени Малышева, который является производителем танка, уверяли в готовности машины.

Среди других причин неудачи, по признанию капитана, стало недостаточное время изучения английского языка, а также то, что было уделено мало времени тренировочным стрельбам на новом танке.

"Один танк дали в марте. Мы с него выстрелили пять раз, потом он вышел из строя, его забрали на завод. На заводе учить нас не хотели — сказали, что учения не проплачены. Один допустили на тренажеры", — заявил танкист.

Strong Europe Tank Challenge

Соревнования Strong Europe Tank Challenge, которые организуют Бундесвер и американская армия, проводятся с 2016 года немецком городе Графенвер . Испытания включают в себя 12 этапов, среди которых стрельбы в наступлении и обороне, а также выполнение различных упражнений, в том числе стрельба из штатного оружия экипажа, вызов огневой поддержки, вождение боевых машин, распознавание цели, действия при применении противником оружия массового поражения, а также эвакуация поврежденного танка.

Германии, США, Франции, Великобритания, Швеции и Польши. В этом году, помимо Украины , в соревнованиях участвовали команды еще из семи стран — Австрии

Украинская команда заняла последнее место, набрав в сумме 950 баллов, на первом месте Германия с 1450 баллами.