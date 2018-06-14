Битва поколений: F-35 против МиГ-35, за кем останется победа

В последнее время в различных СМИ довольно часто можно встретить противопоставление истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 выпускаемых компанией Lockheed Martin ( США ) и российского МиГ-35, разработанного РСК «МиГ» и преподнесенного публике на прошлом МАКСе в качестве самолета поколения 4++.

Насколько справедливо такое сравнение — вопрос отдельный, учитывая, что F-35 создавался «с нуля» и «в цифре», как машина 5-го поколения, тогда как МиГ-35 является логическим продолжением хорошо известной, но довольно старой машины 4-го поколения — МиГ-29. Однако, как показывает практика, исход боя далеко не всегда определяется поколением самолета.

«Ридус» решил внимательно рассмотреть обе машины, чтобы понять, на что им стоит рассчитывать в случае потенциального боевого столкновение (которого, как мы надеемся, никогда не случится).

«Локхид-Мартин» F-35 «Молния II»

Lockheed Martin F-35 Lightning II («Локхид-Мартин» F-35 «Молния II») — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании , и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

Израиль, Япония, Нидерланды, Италия. Свой первый полет он совершил почти 18 лет назад — 24 октября 2000 года. Однако по разным причинам его эксплуатация началась с 2012 (для учебных целей) в ВВС США с 2 августа 2016 года. Самолет находится в серийном производстве с 2006 г. Произведено более 290 машин (май 2018 года). Его эксплуатантами являются такие страны как США, Великобритания, Австралия

Программы разработки F-35 обошлась американским налогоплательщикам в 55,1 млрд долл. Стоимость единицы, планируемая на начало полномасштабного крупносерийного производства в 2019 году: F-35A: 83,4 млн долл. F-35B — 108,1 млн долл. F-35C— 93,3 млн долл.

Интересно отметить, что еще в 1995 году компания Lockheed Martin объявила о получении военных секретов от ОКБ имени Яковлева. Знания и опыт советских технических специалистов, накопленные в процессе разработки советского истребителя вертикального взлёта и посадки Як-141, использовались для разработки F-35.

Да и демонстрационная версия, Lockheed Martin X-35B, во многом внешне напоминала Як-141, за исключением того, что у Як-141 для вертикального взлёта и посадки были установлены два дополнительных подъёмных турбореактивных двигателя РД-41, а изделие Lockheed Martin обходится одним основным двигателем.

МиГ-35 «Fulcrum-F»

МиГ-35 (по кодификации НАТО : «Fulcrum-F» — «точка опоры») — лёгкий многофункциональный авиационный комплекс поколения «4++», предназначенный для уничтожения воздушных, наземных (надводных) целей, как с использованием высокоточного управляемого оружия, так и неуправляемых ракет и свободнопадающих бомб, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника. Лётные испытания начались в январе 2017 года. Предполагается поступление 30 самолётов в ВКС России до 2020 года.

Разработчик: КБ РСК «МиГ», производитель — авиазавод «Сокол». Первый полёт состоялся в 2016 году. Начало эксплуатации запланировано в 2018 году. В войска МиГ-35 поступит в 2018 году (может быть). Эксплуатанты: Россия и другие возможные покупатели. Произведено — 2 (прототипа). Базовая модель — МиГ-29К.

Кто победит?

Чисто в теории, если F-35 и МиГ-35 сойдутся в бою на дальнем расстоянии, то с большой вероятностью победа останется за F-35. Это объясняется более высокой дальностью обнаружения целей американцем, а также его возможностью поражать цели далеко за пределами прямой видимости.

Так, в частности, на нем стоит AN/AAQ-37 — электронно-оптическая система (ЭОС) с распределённой апертурой (DAS), состоящая из 6 ИК датчиков, расположенных на фюзеляже c диапазоном обзора 360 градусов. Система позволяет выявлять групповые пуски баллистических ракет на дальности до 1300 км, сопровождать данные цели и выдавать целеуказание по каждой из них в автоматическом режиме,. обнаруживать иные наземные и воздушные цели, осуществлять навигацию при полёте днем/ночь

Сторонники F-35 утверждают, что передовые компьютерные технологии и бортовые датчики самолета позволят ему обнаружить и уничтожить вражеские истребители на гораздо больших дальностях, чем все известные самолеты, включая МиГ-35. Уничтожение противника будет происходить прежде, чем он сможет обнаружить F-35.

Оружие у американского оппонента F-35 также более современное и продвинутое. Это ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM и AIM-120 AMRAAM, а также крылатые ракеты Storm Shadow и AGM-158 JASSM.

Впрочем, представление о том, что F-35 способен уничтожить МиГ-35 раньше, чем тот его увидит на экране локатора, также базируется исключительно на теоретических умозаключениях. В условиях реального боя обнаружение противниками друг друга может зависеть от самых различных причин.

Если же американцу не удастся засечь и уничтожить российский самолет до своего собственного им обнаружения, то шансы самолетов практически уравниваются. Основа вооружения МиГ-35 при решении задач «воздух-воздух» — это управляемые ракеты средней дальности с активными радиолокационными головками самонаведения и ракеты ближнего боя и их модернизированные варианты.

Российский истребитель перестает уступать американцу в части вооружению американцу, в случае установки на него модернизированной «Гадюки» — ракеты Р-77 (РВВ-АЕ в экспортном варианте, по классификации МО США и НАТО — AA-12 Adder). При средней дальности ее полета в 110 км, вероятность поражения цели составляет 0,6−0,7.

На МиГ-35 также могут быть установлены и такие ракеты класса «воздух-воздух», как РВВ-МД и РВВ-СД (соответственно малой и средней дальности), практически ни в чем не уступающие американским, а по некоторым характеристикам даже их превосходящие. Например, дальность стрельбы РВВ-МД почти вдвое больше, чем у AIM-9X.

Российская ракета оснащается усовершенствованной тепловой головкой самонаведения. По чувствительности она идентична американской, по помехозащищенности они соизмеримы.

Что же касается ближнего боя, то здесь победит тот, кто быстрее увидит самолет противника. Пилотаж не поможет. Если конструкция МиГ-35 выдерживает примерно 10g, то F-35 рассчитан на 9g. Разница небольшая, но иногда летчики предпочитают уйти в сторону, чем биться в ближнем бою.

Специально для истребителя-бомбардировщика F-35 фирмой General Dynamics создана авиационная четырёхствольная пушка GAU-22/A калибра 25 мм. Количество стволов уменьшено с пяти до четырёх, что позволило примерно на 20 кг уменьшить массу, объём на 20%, а также повысить точность попадания.

Боекомплект пушки — 180 снарядов. Максимальный дальность стрельбы 12 000 футов (3660 м.).

На МиГ-35 тоже есть пушка и калибром она побольше. Это стандартная для всех самолетов семейства МиГ-29 встроенная скорострельная автоматическая пушка ГШ-301 калибра 30 мм. Боекомплект составляет 150 снарядов.

Единственная проблема этой пушки — невысокая дальность стрельбы, не превышающая 800 м, что почти в 5 раз меньше, чем у F-35A.

Безусловно, в части пушечного вооружения российский самолет проигрывает американцу. Впрочем, это мало волнует военных, так как возможность того, что современные истребители когда-нибудь сблизятся в воздушном бою до расстояния полета пушечного снаряда (к F-35 это тоже относится), близка к нулю.

Таким образом, что же мы имеем в «сухом остатке»?

А имеем мы то, что F-35 действительно превосходит МиГ-35 во всем, что касается боя на дальней дистанции. Однако сама возможность нанесения дальнего удара зависит от целого ряда причин, включая погодные условия и выучку экипажей. Если американцу не удалось обнаружить и уничтожить МиГ с дальнего расстояния, ему придется биться на средней дистанции, где шансы самолетов стремительно выравниваются.

В любом случае, все будет зависеть не только и не столько от навешанного на самолеты вооружения, сколько от выучки экипажей, которая, как показывает боевая практика, часто компенсирует отсутствие того или иного оружия.