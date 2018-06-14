США указали на «проблемы в Москве» из-за «Томагавка»

В США указали на «проблемы в Москве» из-за сирийского «Томагавка»

По его мнению, современный Tomahawk Block IV фактически является летательным беспилотником, который нельзя считать ракетой технологического уровня 1980-х или 1990-х годов, однако «это все еще дозвуковая крылатая ракета холодной войны, которая выглядит динозавром по сравнению со сверхзвуковым и гиперзвуковым оружием, которое разрабатывается сегодня».

«Если Россия, которая поставляет впечатляющий массив тактических ракет, должна учиться у Tomahawk, то в Москве есть проблемы», — заключает эксперт.

По его мнению, разработка нового оружия должна предполагать использование самых передовых технологий радиоэлектронной борьбы.

«Военные тайны — самые мимолетные из всех», — приводит Пек сказанные ромуланцам слова Спока, героя киновселенной Star Track.

США, Великобритания и Франция ночью 14 апреля 2018-го нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. США заявили, что большинство ракет достигли целей, в России утверждают обратное.