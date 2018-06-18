Российский беспилотник завис между «Хероном» и «Ястребом»

России создан первый тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) большой продолжительности полета. Как сообщил журналистам источник, масса дрона «Альтиус-О» составляет более семи тонн. Ранее сообщалось, что новый тяжелый ударный БЛА будет весить около пяти тонн.

Ряд СМИ высказали предположение, что в ближайшем будущем перспективный российским беспилотник станет серьёзным конкурентом для американского тяжелого БЛА Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, чья масса составляет около 15 тонн.

ОКБ им. Симонова ( Казань ) совместно с группой «Кронштадт» по контракту с российским Минобороны разрабатывало новый беспилотник, начиная с 2011 года. Первый образец перспективного ударного БЛА начал летные испытания в 2016 году. Впоследствии они были приостановлены. Летом 2017 года сообщалось о возобновлении испытаний с учетом сделанных наработок.

Больше беспилотников фронту

С 2011 года количество беспилотных летательных аппаратов в составе Вооруженных сил России увеличилось более, чем в 10 раз. Уже находящиеся на вооружении российской армии легкие тактические аппараты «Орлан-Д» и «Элерон-3» и тяжелые беспилотники «Форпост» выполняют задачи по ведению разведки, доразведки и мониторинга. Благодаря производимой с беспилотных летательных аппаратов фото и видеоосъемке, российские ВКС могут отчитываться о собственной работе в Сирии

Как сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу , по состоянию на начало 2018 года российские БЛА в Сирии совершили около 16 тысяч вылетов, их боевой налёт составил 96 тысяч часов.

Израиля, Турции, Ирана. Сирия также стала полигоном для испытаний перспективных российских боевых дронов. В сентябре прошлого года в Сети появилось видео полёта российского разведывательного БЛА «Орион» в сирийском небе. «Орион» начал испытания в 2016 году, в июле следующего года создавшая БЛА группа «Кронштадт» сообщала, что собирается сделать свой беспилотник ударным. Эксперты отмечали, что именно кампания ВКС в Сирии наглядно продемонстрировала необходимость создания ударных дронов. Тем более, что аналогичные ударные БЛА есть на вооружении США

Новейший БПЛА «Корсар» в действии pic.twitter.com/cFnLCO0UEH— На передовой (@naperedovoj) 10 мая 2018 г. На репетиции Парада Победы в конце апреля российскими военными впервые были продемонстрированы вертолётная и самолётная версии ударных беспилотников малой дальности «Корсар». Аппараты весом под 200 килограммов и размахом крыльев около шести метров предназначены для доставки грузов, нанесения ударов по целям на земле и радиолокационной борьбы. Радиус их боевого применения — 200 километров.

По некоторым данным, «Корсары» также прошли боевую обкатку в сирийском небе, именно их успешное боевое применение окончательно убедило военных в необходимости принятия этих легких ударных дронов на вооружение. Вероятно, в то время как «Корсары» обеспечат в ближайшем будущем потребность российских военных в легких ударных БЛА, «Альтиус-О» заполнит сегмент более тяжелых ударных беспилотников.

Эксперт в области беспилотных технологий Денис Федутинов рассказал News.ru о новом ударном БЛА казанского производства, его перспективах и предполагаемых конкурентах:

— «Альтиус-О» действительно ли, как утверждают некоторые СМИ, сможет составить конкуренцию американскому RQ-4 Global Hawk?

— Сопоставление БЛА, создаваемого ОКБ им. Симонова в рамках работы «Альтиус» с американским БЛА Global Hawk разработки компании Northrop Grumman, которое имело место в некоторых российских СМИ, не вполне корректно. Российский БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета (MALE), тогда как упомянутый американский беспилотник относится к высотным БЛА большой продолжительности полета (HALE). Ближайшими зарубежными «одноклассниками» российского «Альтаира» представляются американский БЛА Reaper (максимальная взлетная масса более 4 тонн — News.ru), созданный компанией General Atomics Aeronautical Systems и израильский БЛА Eitan (экспортное наименование Heron TP, масса более одной тонны — News.ru) разработки концерна Israel Aerospace Industries (IAI).

— Для чего используются БЛА данного класса?

— Если говорить о задачах, решаемых зарубежными беспилотниками, близкими по размерности к казанскому БЛА, то это длительная воздушная разведка и наблюдение на больших дальностях с использованием высококачественных оптикоэлектронных средств, радиоэлектронная борьба, а также ударные задачи, реализуемые при помощи расположенного на борту ракетно-бомбового вооружения.

— Могли ли перспективные тяжелые ударные беспилотники проходить испытания в Сирии?