Возможности С-500 впечатлили американцев

Перспективный российский зенитно-ракетный комплекс C-500 не будет иметь сопоставимых по эффективности аналогов среди боевых систем других государств мира — подтверждает военный эксперт Алексей Леонков.
В настоящий момент идут бросковые испытания противоракет
Дело в том, что американское издание The National Interest пришло к выводу, что перспективный отечественный ЗРК С-500 совершит переворот в военной технике подобного класса. Впрочем, здесь идет отсылка к данным западных СМИ, которые не получили прямого подтверждения в России, что противоракета комплекса С-500 поразила цель на расстоянии в 481 километр от места запуска.
Это на 80 километров больше, чем способна любая другая зенитно-ракетная система, стоящая сегодня на вооружение всех стран мира, хотя существует информация, что оперативная дальность ЗРК С-500 оценивается сегодня, как минимум, в 600 километров.
«Американское издание приводит промежуточные и неофициальные данные, которые не говорят полностью о потенциале данного зенитно-ракетного комплекса. В рамках проекта ЗРК С-500 сегодня идут бросковые испытания противоракет, которые входят в состав данного ракетного комплекса, и они пока далеки от своего полного завершения», — констатирует Леонков.
Здесь еще нужно отметить, что испытание противоракет не означает испытания всей системы в целом, поэтому разработчикам С-500 придется пройти еще немалый путь, чтобы довести ЗРК до состояния, пригодного к полноценному принятию на вооружение.
С-500 изменит облик современных зенитно-ракетных комплексов
«Что касается пиковых характеристик противоракет ЗРК С-500, то на сегодня эта информация держится в секрете, хотя есть основания говорить, что это будет не менее, а, скорее всего, и более 500 км по дальности полета и более 100 километров по дальности полета в высоту. Это позволит данной системе решать принципиально новые задаче по обороне страны», — заключает Леонков.
По словам Алексея Петровича, точные данные о характеристиках данного зенитно-ракетного комплекса не приводятся по вполне прозаическим причинам, где основную роль играет секретность, поскольку мы не хотим, чтобы американцы уже сейчас начали работы по адаптированию своих ударных систем к возможностям перспективного российского ЗРК.
«Также после того, как закончатся испытания С-500, и данный комплекс пройдет все необходимые тесты, он, наверняка, получит литеру «О», т.е. будет признан образцом вооружений, имеющихся в арсенале ВС РФ», — резюмирует Леонков.
Все это свидетельствует о том, что мы здесь имеем дело с крайне амбициозным проектом, который должен принципиально изменить представления о боевых возможностях штатных отечественных зенитно-ракетных комплексов.
Точные характеристики С-500 будут известны после принятия ЗРК на вооружение
«Только после этого военное командование ВС РФ в лице Министерства обороны РФ объявит о реальных боевых характеристиках этого зенитно-ракетного комплекса, а пока здесь можно только предполагать», — констатирует Леонков.
Как замечает эксперт, в любом случае, ЗРК С-500 будет серьезно отличаться и на несколько порядков уйдет вперед от своих предшественников в лице С-400 и С-300, что и логично, поскольку эта система является развитием всей этой линейки зенитно-ракетных комплексов предприятия «Алмаз-Антей». Именно эта структура и разрабатывает в России дальние системы ПВО и ПРО.
Кроме того, нельзя не отметить, что оперативные возможности С-500 позволят данному комплексу сбивать спутники противника на низких орбитах, что действительно станет колоссальным шагом вперед для боевых систем подобного класса, причем не только для России, но и для всего мира. Просто потому, что прямых аналогов С-500 в мире не существует, и на сегодня даже не предвидится.
«С-500 сможет сбивать не только спутники, но и боевые части баллистических ракет. Эти моменты действительно стояли в рамках технического задания по этому зенитно-ракетному комплексу, и нам остается дождаться того, чтобы увидеть, как все эти заложенные характеристики будут реализованы на практике. Пока же здесь все очень амбициозно», — констатирует Леонков.
С-500 станет частью общероссийской ПРО
Поэтому нужно дождаться того, когда этот комплекс будет принят в российскую систему ПВО и ПРО, причем сегодня в нашей стране также разрабатывается комплекс дальнего ПРО под аббревиатурой А-235 с противоракетами 51Т6 и 14Ц033.
«В задачу С-500 и А-235 будет включено выведение из строя спутников вероятного противника, а также их баллистических ракет при подлете к территории России. Так что, С-500 станет частью общероссийской системы ПРО», — заключает Леонков.
Вопрос здесь заключается и в том, а будет ли наша страна развертывать систему ПРО по всему периметру российских границ — скорее всего, этого не произойдет, поскольку это слишком затратно и все равно не даст нам стопроцентной гарантии перехвата.
Более того, если посмотреть на ПРО США, то можно увидеть, что эти системы выполняют функции двойного назначения. Это очевидно хотя бы по ракетному барабану Mk-41, который может выпускать не только противоракеты, но и ударные ракеты «Томагавк». Именно поэтому американцы и стремятся его установить практически везде по периметру отечественных государственных границ.
«Таким образом, С-500 станет средством противодействия широкой номенклатуре целей», — резюмирует Леонков.
Соответственно, можно сделать однозначный вывод, что в случае с С-500 мы имеем дело с новым шагом в развитии ЗРК.