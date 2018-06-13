Возможности С-500 впечатлили американцев

А если им все рассказать? — Даже минимальные возможности С-500 вызвали уважение США

Перспективный российский зенитно-ракетный комплекс C-500 не будет иметь сопоставимых по эффективности аналогов среди боевых систем других государств мира — подтверждает военный эксперт Алексей Леонков

В настоящий момент идут бросковые испытания противоракет

Дело в том, что американское издание The National Interest пришло к выводу, что перспективный отечественный ЗРК С-500 совершит переворот в военной технике подобного класса. Впрочем, здесь идет отсылка к данным западных СМИ, которые не получили прямого подтверждения в России , что противоракета комплекса С-500 поразила цель на расстоянии в 481 километр от места запуска.

Это на 80 километров больше, чем способна любая другая зенитно-ракетная система, стоящая сегодня на вооружение всех стран мира, хотя существует информация, что оперативная дальность ЗРК С-500 оценивается сегодня, как минимум, в 600 километров.

«Американское издание приводит промежуточные и неофициальные данные, которые не говорят полностью о потенциале данного зенитно-ракетного комплекса. В рамках проекта ЗРК С-500 сегодня идут бросковые испытания противоракет, которые входят в состав данного ракетного комплекса, и они пока далеки от своего полного завершения», — констатирует Леонков.

Здесь еще нужно отметить, что испытание противоракет не означает испытания всей системы в целом, поэтому разработчикам С-500 придется пройти еще немалый путь, чтобы довести ЗРК до состояния, пригодного к полноценному принятию на вооружение.

С-500 изменит облик современных зенитно-ракетных комплексов

«Что касается пиковых характеристик противоракет ЗРК С-500, то на сегодня эта информация держится в секрете, хотя есть основания говорить, что это будет не менее, а, скорее всего, и более 500 км по дальности полета и более 100 километров по дальности полета в высоту. Это позволит данной системе решать принципиально новые задаче по обороне страны», — заключает Леонков.

По словам Алексея Петровича, точные данные о характеристиках данного зенитно-ракетного комплекса не приводятся по вполне прозаическим причинам, где основную роль играет секретность, поскольку мы не хотим, чтобы американцы уже сейчас начали работы по адаптированию своих ударных систем к возможностям перспективного российского ЗРК.

«Также после того, как закончатся испытания С-500, и данный комплекс пройдет все необходимые тесты, он, наверняка, получит литеру «О», т.е. будет признан образцом вооружений, имеющихся в арсенале ВС РФ», — резюмирует Леонков.

Все это свидетельствует о том, что мы здесь имеем дело с крайне амбициозным проектом, который должен принципиально изменить представления о боевых возможностях штатных отечественных зенитно-ракетных комплексов.

Точные характеристики С-500 будут известны после принятия ЗРК на вооружение

«Только после этого военное командование ВС РФ в лице Министерства обороны РФ объявит о реальных боевых характеристиках этого зенитно-ракетного комплекса, а пока здесь можно только предполагать», — констатирует Леонков.

Как замечает эксперт, в любом случае, ЗРК С-500 будет серьезно отличаться и на несколько порядков уйдет вперед от своих предшественников в лице С-400 и С-300, что и логично, поскольку эта система является развитием всей этой линейки зенитно-ракетных комплексов предприятия «Алмаз-Антей» . Именно эта структура и разрабатывает в России дальние системы ПВО и ПРО.

Кроме того, нельзя не отметить, что оперативные возможности С-500 позволят данному комплексу сбивать спутники противника на низких орбитах, что действительно станет колоссальным шагом вперед для боевых систем подобного класса, причем не только для России, но и для всего мира. Просто потому, что прямых аналогов С-500 в мире не существует, и на сегодня даже не предвидится.

«С-500 сможет сбивать не только спутники, но и боевые части баллистических ракет. Эти моменты действительно стояли в рамках технического задания по этому зенитно-ракетному комплексу, и нам остается дождаться того, чтобы увидеть, как все эти заложенные характеристики будут реализованы на практике. Пока же здесь все очень амбициозно», — констатирует Леонков.

С-500 станет частью общероссийской ПРО

Поэтому нужно дождаться того, когда этот комплекс будет принят в российскую систему ПВО и ПРО, причем сегодня в нашей стране также разрабатывается комплекс дальнего ПРО под аббревиатурой А-235 с противоракетами 51Т6 и 14Ц033.

«В задачу С-500 и А-235 будет включено выведение из строя спутников вероятного противника, а также их баллистических ракет при подлете к территории России. Так что, С-500 станет частью общероссийской системы ПРО», — заключает Леонков.

Вопрос здесь заключается и в том, а будет ли наша страна развертывать систему ПРО по всему периметру российских границ — скорее всего, этого не произойдет, поскольку это слишком затратно и все равно не даст нам стопроцентной гарантии перехвата.

Более того, если посмотреть на ПРО США , то можно увидеть, что эти системы выполняют функции двойного назначения. Это очевидно хотя бы по ракетному барабану Mk-41, который может выпускать не только противоракеты, но и ударные ракеты «Томагавк». Именно поэтому американцы и стремятся его установить практически везде по периметру отечественных государственных границ.

«Таким образом, С-500 станет средством противодействия широкой номенклатуре целей», — резюмирует Леонков.

Соответственно, можно сделать однозначный вывод, что в случае с С-500 мы имеем дело с новым шагом в развитии ЗРК.