«Путин не блефует»

Россия не блефует, говоря о своем новейшем вооружении и его возможностях, пишет National Interest со ссылкой на военных экспертов. Журнал называет последние разработки оружием "Судного дня".
NI рассказал о возрождении "российского проклятия" для флота США. Издание отмечает, что существование нового оружия России не вызывает удивления. Так, военный эксперт Павел Подвиг в интервью журналу рассказал, что о большинстве разработок было заранее известно, однако некоторые из них действительно стали сенсацией.
"Я впервые услышал о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой и о комплексе "Кинжал". Очевидно, все, что показал Путин, было протестировано, так что все это осуществимо", — заявил собеседник издания.
В свою очередь, исследователь из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман также убежден, что программы разработки новейшего оружия России реальны и их осуществление — это "вопрос ближайшего или отдаленного будущего".
В Пентагоне заявили о возможности уничтожить Россию с помощью подлодокПервого марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии. l