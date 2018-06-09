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Стратегическим бомбардировщикам США закрыли путь в небо
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США приостановили использование стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer 

RT на русском 5 часов назад
Фото: globallookpress.com © Joshua Smoot
Военно-воздушные силы США приостановили полёты всех стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer из-за выявленных проблем с системой катапультирования. Инцидент на одном из самолётов этого типа произошёл в Техасе ещё в начале мая. Тогда после возгорания в двигателе B-1B лётчики приняли решение катапультироваться, однако система дала сбой. Командиру воздушного судна удалось посадить бомбардировщик в гражданском аэропорту. Представители ВВС сообщили, что расследование инцидента в Техасе не повлияет на проведение операций в Афганистане, Ираке и Сирии. Самолёты этого типа будут допущены к полётам по окончании расследования и после устранения проблем.
Военно-воздушные силы США приостановили полёты всех стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer из-за выявленных проблем с системой катапультирования. Нештатная ситуация на одном из самолётов этого типа произошла ещё 1 мая, а ограничение на применение B-1B по соображениям безопасности ввели с 7 июня.
«В ходе расследования экстренной посадки B-1B в Мидленде, штат Техас, была выявлена проблема с компонентами катапультируемого кресла, потребовавшая снятия с боевого дежурства», — цитирует портал military.com заявление официального представителя ВВС майора Уильяма Рассела.
В настоящее время специалисты проводят расследование причин инцидента в Техасе во избежание «будущих нештатных ситуаций или потерь».
«Безопасность лётчиков — основной приоритет командования. ВВС серьёзно относится к инцидентам с безопасностью и усиленно работает для выявления и устранения возможных причин», — говорится в пресс-релизе.
«Как только эти вопросы будут решены, самолёты вернутся к полётам», — подчеркнул Рассел.
Указанный инцидент в Техасе произошёл днём 1 мая. Тогда местные СМИ сообщили, что бомбардировщик B-1B с авиабазы Дайс, не снаряжённый вооружением, совершил экстренную посадку в аэропорту Мидленда (в 240 км от базы) из-за заглохшего двигателя. В годы Второй мировой войны в Мидленде располагался военный аэродром, который позднее был перестроен для гражданских нужд.
Позднее в интернете появились фотографии бомбардировщика с бортовым номером 86-0109, на которых был запечатлён выгоревший двигатель B-1B, а у одного из потолочных люков была отстрелена крышка. Это привело к предположениям о совершении лётчиками попытки катапультирования в полёте. Однако после посадки в Мидленде все четыре члена экипажа штатно покинули самолёт.
Через три недели после авиационного происшествия группа Air Force amn/nco/snco в Facebook со ссылкой на неназванные источники сообщила подробности инцидента. Сообщается, что в ходе нештатной ситуации лётчики попытались катапультироваться, однако из-за отказа системы им пришлось сажать самолёт. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Источник Air Force amn/nco/snco сообщил, что экипаж бомбардировщика B-1B Lancer 86-0109, построенного в 1986 году, во время полёта столкнулся с нештатной ситуацией. После возгорания одного из двигателей лётчики предприняли все возможные меры, чтобы потушить огонь, однако индикатор пожара OWF не погас даже после этого.
Тогда командир воздушного судна принял решение о катапультировании в ручном режиме. Ответственный за наступательные системы вооружения B-1B офицер отстрелил крышку своего люка, однако катапультируемое кресло ACES II не сработало.
Перед командиром корабля стоял выбор: продолжить катапультирование других членов экипажа или попытаться посадить самолёт. Лётчик принял решение сажать бомбардировщик в аэропорту Мидленда.
Отмечается, что во время аварийной посадки существовал риск авиакатастрофы, однако в случае катапультирования троих членов экипажа четвёртому почти наверняка грозила бы гибель.
Расследование инцидента продолжается.
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer больше не являются носителями ядерного оружия, а применяются ВВС Соединённых Штатов для запуска ракет большой дальности по сухопутным и морским целям. Всего с 1983 года было построено 100 самолётов спецификации B-1B, однако по состоянию на август 2017 года в строю находилось 62 бомбардировщика. Причём, по оценке ВВС, на тот момент лишь порядка 25 машин были в состоянии боеготовности.
Два источника в военно-воздушных силах США сообщили CNN, что бомбардировщики B-1B Lancer в настоящее время развёрнуты на американской авиабазе Эль-Удейд в Катаре и временный отказ от их использования не повлияет на ведение военных действий в Афганистане, Ираке и Сирии.
В апреле 2018 года бомбардировщики этого типа впервые за 2,5 года года приняли участие в операциях на Ближнем Востоке, нанеся удар по позициям сирийских войск. Напомним, тогда поводом для атаки Вашингтона и его союзников вновь стало бездоказательное обвинение правительства Башара Асада в якобы применении химического оружия против сирийских граждан.
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