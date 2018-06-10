Гиперзвуковое отставание от РФ встревожило Пентагон

Гиперзвуковое отставание от России и Китая встревожило Пентагон

Теперь же, осознав, что другие сверхдержавы ушли в технологический отрыв, американцы стремятся спешно наверстать упущенное, пишет The Washington Post

Гиперзвуковые ракеты могут лететь со скоростью от одной до пяти миль (1,6 — 8 километров) в секунду, причем на относительно небольшой высоте. А если учесть и постоянное маневрирование, в отличие от баллистических ракет, то получается, что защититься от такого оружия современными средствами ПВО практически невозможно.

Как уже писала "РГ", в апреле ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты авиационного базирования. Она должна развивать скорость свыше 5 Маха, иметь спутниковую и инерционную систему навигации. Сумма контракта — 928 миллионов долларов.

В 2010 году Boeing начал испытания прототипа гиперзвуковой ракеты Х-51 Waverider. Первые два запуска прошли неудачно и программу заморозили. За это время в России разработали гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая сейчас проходит испытания в Южном военном округе. Носителем ракеты стал модифицированный перехватчик МиГ-31, выполнено уже более 250 вылетов. Дальность полета "Кинжала" 2000 километров, скорость свыше 10 Махов, она может нести обычную и ядерную боеголовку, обходя зоны действия ПРО. Главными целями ракеты названы крупные корабли: ракетные эсминцы, крейсеры, авианосцы.

The Washington Post напоминает, что особый интерес к гиперзвуку Пентагон проявлял в период охоты за Усамой бен Ладеном после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда американские военные решили, что им нужно оружие, способное быстро нанести удар, если они получат информацию о его местонахождении, или же разведка донесет, что одна из стран-"изгоев" готовит ракетную атаку на США. 2 мая 2011 года бен Ладена ликвидировали в Пакистане , и, видимо, пыл по отношению к гиперзвуку пропал.

— У нас было несколько неудач, поэтому мы остановились и перегруппировались, чтобы посмотреть на общую структуру, чтобы убедиться, что мы поняли технологию — что работает, что не работает, — отметил недавно глава Стратегического командования США генерал ВВС Джон Хайтен . — Мы должны извлечь уроки из этой ошибки и продолжить работу, не останавливаться.

Уильям ЛаПланте (William LaPlante), старший вице-президент компании Miter, который ранее отвечал за закупки для ВВС США, отметил: часть проблемы заключается в том, что военные стали слишком расхлябанными.