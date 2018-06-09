Лазерный «лохотрон»: почему военным не нужно чудо-оружие

Лазерный «лохотрон»: почему военным не нужно никакого чудо-оружия

Военные разработки исправно служат одним из главных двигателей научно-технического прогресса. Государства изобретают всё новые приспособления для причинения ущерба своим противникам, а то и вовсе для их уничтожения. Правда, иногда они при этом блефуют…

Рельсотрон как новая разновидность «лохотрона»

В последние недели много информационного шума наделала перспективная американская разработка — электромагнитная рельсовая пушка, или рельсотрон (Railgun). Принцип ее работы заключается в разгоне токопроводящего снаряда по двум рельсам-шинам в канале ствола, к которым подключен мощный источник энергии. Ток индуцирует магнитное поле, оно создает давление, которое выталкивает снаряд. Предполагается, что на выходе из «рельсоствола» он будет иметь скорость до 9 тысяч км/ч и сможет улететь почти на 200 км.

© baesystems.com

Вообще-то, работы над суперпушкой Пентагон ведет с 2005 года, испытания начались в 2007-м, а поставить сей гаджет на вооружение планируется где-то в 2025-м. Почему же эта тема стала муссироваться именно сейчас, на полпути к цели? Не похоже, чтобы испытания были как-то уж слишком успешны. Еще в 2012-м компания BAE Systems представила полноразмерный образец электромагнитной пушки с впечатляющими тактико-техническими характеристиками (кинетическая энергия снаряда 32 МДж, скорость 2,5 км/с, дальность 90−160 км). Его выстрел наверняка по достоинству оценили эксперты Пентагона (пересчитав истраченные киловатты в доллары). Но вот эсминец Zumvolt, который проектировался специально под рельсотрон, они почему-то вооружают обычными 155-миллиметровыми пушками (правда, с диковинным реактивным самонаводящимся снарядом, бьющим на 100 км). Да и про судьбу образца рельсотрона как-то помалкивают. В чем же дело?

А дело, видимо, в том, что чудо-пушка нужна Вашингтону не для стрельбы. Просто военная машина США начинает утрачивать свое доминирование в информационном пространстве. Уж слишком часто ньюсмейкерами в области военных разработок и достижений становятся Россия Китай : они, как правило, не делают революции в военной технике, а просто совершенствуют и тиражируют передовые образцы (ЗРК «Триумф», вертолет «Аллигатор», ракеты «Дунфэн» и т. д.). У мирового сообщества может сложиться нежелательное впечатление, что, как минимум, эти две страны уже превзошли США в техническом оснащении своих вооруженных сил. Допустить этого никак нельзя, а значит, надо периодически вбрасывать информацию о чудо-оружии, даже если это чудо (пока) не состоялось. Чем, собственно, Пентагон и занимается.

На деле же рельсотрон пока страшно далек от постановки на вооружение. Основная его проблема — энергообеспечение. Ведь для того, чтобы быстро генерировать энергию, необходимую для электромагнитного выстрела, никакие аккумуляторы и дизельные движки не помогут — нужно иметь где-то рядом небольшую атомную электростанцию. А это уже проблема: ведь портативная АЭС в 160 км от противника — это же мишень номер один для его ракет: попал — и не надо атомную бомбу сбрасывать! Кстати о ракетах: они убийственны для рельсотрона не только в боевом, но и в экономическом смысле: простенький, проверенный временем «Томагавк» стоит каких-то $1,5 млн, тогда как на разработку Railgun уже ушло $1,5 млрд и сколько еще понадобится — неизвестно. А надо будет еще наладить выпуск мобильных электростанций! К тому же крылатая ракета летит не 160, а 1600 км, причем по извилистой траектории (что затрудняет борьбу с ней), сама точно наводится на цель и взрывает ее четырьмя сотнями килограммов тротила. Рельсотрон же стреляет простой неуправляемой болванкой, поскольку никакие взрывающиеся вещества и механизмы не выдержат перегрузок, которые она испытывает в канале ствола. И спрашивается, стоит ли такая овчинка выделки?

Кстати, в СССР разработкой электромагнитной пушки занимались еще в 60-е годы прошлого века, и был создан рельсотрон, способный 3-граммовым снарядом буквально испарить стальную пластинку. Однако потом проект свернули, видимо, из-за трудностей практического применения и дороговизны. Но для поддержания авторитета американской армии Railgun вполне подойдет, и полтора миллиарда не жалко.

Лазер, как у Люка Скайуокера!

Традиционно одно из первых мест в списке военных новаций занимают лазеры. Причем, уже последние лет тридцать, не меньше. Однако гиперболоид инженера Гарина «и ныне там», а на практике дело ушло не сильно дальше лазерной указки. Тем не менее, заявления в духе «вот-вот сделаем» появляются с завидной регулярностью. Так, весной этого года Центр технологий и исследований армии США объявил, что полевые испытания ударных и оборонительных лазеров уже проведены, и в недалеком будущем (где-то к 2023 году) эти устройства поступят на вооружение.

Они и вправду не раз уже проходили полевые испытания: их ставили, например на американские БМП Bradley. Но до серийного производства до сих пор дело не дошло. Да и неудивительно, ведь основные проблемы лазера — большие энергозатраты и рассеивание луча — решить так и не удалось. Условно говоря, «прожечь» лазером танк противника, имея под боком доступные в полевых условиях источники энергии, можно лишь с очень небольшого расстояния. С такого, на котором этот танк гораздо быстрее раздолбает ваш лазер из обычной пушки. Сбивать лазером межконтинентальные ракеты — тоже, как выяснилось, бредовая идея, по тем же причинам: лучу приходится преодолевать слишком большие расстояния.

В прошлом году лазерная установка ATHENA мощностью 30 кВт, созданная компанией Lockheed Martin, смогла прожечь дыру в автомобиле с расстояния около 2 км. И это для лазера рекорд. Но с такого расстояния гораздо проще и дешевле пробить автомобиль из крупнокалиберной снайперки!

Современные лазеры гораздо лучше и эффективнее справляются с другой задачей — ослеплять противника и выводить из строя его приборы. И в этом, кстати, Россия не отстает от США.

В бой идут одни роботы…

Близится такое время, когда воевать за людей будут машины. Это весьма гуманно, ведь потери в живой силе должны существенно уменьшиться (и не будем вспоминать сценарий «Терминатора»!). Уже сейчас весьма заметную роль в боевых действиях играют летающие роботы — беспилотные летательные аппараты. Они используются не только для разведки, но и для нанесения точечных ударов по противнику. Особенно преуспели в этом американцы: их БПЛА Predator, Reaper, Grey Eagle уже не раз отличились, уничтожая боевиков Талибана ИГИЛ (иногда, правда, нанося ошибочные удары по мирным жителям или союзникам). Из новинок здесь следует отметить американский Aurora Excalibur — турбореактивный агрегат с вертикальным взлетом, способный развивать скорость до 800 км/ч, вооруженный противотанковыми ракетами Hellfire.

Совершенствуются и наземные боевые роботы. Например, компания iRobot делает не только умные пылесосы, но и механических бойцов для армии США. В их ассортименте хорошо зарекомендовавшие себя в Афганистане Ираке мини-вездеходы PackBot, похожие на «Валли» разведчики SUGV, а также более крупные и мощные Warrior. Последние могут перемещать многотонные грузы, вести разведку, разминирование, выносить с поля боя раненых и даже двигаться по лестницам. К тому же они иногда оснащаются системой супер-скорострельных пулеметов и гранатометов Metal Storm. В Израиле на вооружении стоят боевые роботы-багги Guardium, развивающие скорость до 80 км/ч и способные перевозить до 300 кг полезного груза. В России есть разработки беспилотных вариантов танка «Армата» и военного внедорожника «Тигр». Кроме того, как утверждают израильские источники, в Сирии Россия успешно применяла боевых роботов РБТК «Арго» и «Платформа М».

В отличие от простых радиоуправляемых механизмов, современные боевые роботы всё чаще наделяются зачатками искусственного интеллекта: например, Warrior при потере связи с командным пунктом может самостоятельно вернуться на базу. Ведутся работы над тем, чтобы наделить подразделения роботов неким коллективным разумом, работающим на тех же принципах, что и общины насекомых (например, муравьев). То есть, цель опять же, в том, чтобы обеспечить адекватность действий этих машин в условиях отсутствия связи с командованием.

… или жуки!

Не отстают и биотехнологии. Недавно, например, подразделение американского Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) занялось созданием жуков-киборгов, посредством имплантации обычным насекомым механических устройств на ранних стадиях развития. Этими жучарами можно будет управлять, например, посылать в разведку с микрокамерой, совершать с их помощью диверсии. Впрочем, данные разработки еще далеки от завершения, и на вооружение американской армии жуки поступят, видимо, еще не скоро.

Есть у DARPA и совсем фантастический (пока) проект создания «синтетического организма» — суперсолдата, стойкого к ранениям, способного регенерироваться и психологически устойчивого за счет внедренного в ДНК «гена преданности». В общем, здравствуй, Терминатор!

Экзоскелет в шкафу

…Только с диковинной приставкой «экзо», означающей «внешний».

© lockheedmartin.com // Солдат в экзоскелете HULC

Да, речь о наружном каркасе, помогающем человеку стать сильнее и выносливее. Экзоскелеты разрабатываются давно, но лишь лет пять назад Lockheed Martin удалось сделать нечто действительно применимое в боевых условиях. Это HULC (Human Universal Load Carrier), перекликающийся своей аббревиатурой с «невероятным Халком», зеленым монстром-силачом из комиксов. Однако «экзо-халк» — полная его противоположность: это компактный, легкий и со стороны почти незаметный «костюмчик», но он позволяет значительно увеличить физические силы и возможности человека, его одевшего: например, поднять лишних 70 килограмм, пробежать, не напрягаясь, 20 километров…

Оружие-невидимка

Впрочем, все эти чудо-пушки и роботы-убийцы — игрушки по сравнению с новыми типами оружия, которое постепенно осваивают и потихоньку начинают применять ведущие мировые державы. Оно страшно уже тем, что его использование практически не поддается фиксации, сам факт его существования трудно доказуем. Речь идет о климатическом и геофизическом оружии.

Самые «безобидные» его виды применялись американцами еще во время войны во Вьетнаме . Это химикаты, распыляемые в атмосфере для искусственного формирования или наоборот рассеивания облаков. Например, йодид серебра: «засеял» им облака — и на противника пролился тропический ливень. Но речь даже не о них, это, опять же — просто детские шалости по сравнению с установками, способными влиять на ионосферу Земли.

Существование таких установок, например HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — Программа исследования ионосферы высокочастотным воздействием), не является секретом. Но вот чем они занимаются на самом деле — большая тайна. Официальная версия предназначения HAARP — изучение полярных сияний — звучит, мягко говоря, неубедительно, учитывая, что объект находится в ведении Центра космических технологий военно-воздушных сил США. Использование ионосферы в военных целях — вот для чего предназначена эта установка. И она не уникальна в своем роде. В США есть еще, как минимум две подобных ей — одна тоже на Аляске , другая — в Пуэрто-Рико . Две такие штуковины расположены в Норвегии , одна в Перу . Есть похожие агрегаты на территории бывшего СССР, например, в Нижегородской области («СУРА»), Харьковской области Украины («Уран-1»), Таджикистане («Горизонт»). Правда, все они серьезно уступают HAARP как в мощности, так и в разнообразии используемой аппаратуры.

Однако принцип их работы один и тот же: его впервые опробовал более ста лет назад непризнанный (точнее, вовремя засекреченный) гений-физик Никола Тесла . Попросту говоря, установки типа HAARP своим высокочастотным воздействием возбуждают ионосферу, и та посылает обратно гораздо более мощный поток заряженных частиц. Он может вывести из строя аппаратуру противника, вызвать атмосферные и даже тектонические катаклизмы, наконец, произвести взрыв, не хуже атомного. Нужно только правильно рассчитать направление удара.

И, надо сказать, люди в этом уже весьма преуспели. Например, произошедшее в 2010 году разрушительное землетрясение на Гаити удивительным образом затронуло лишь ту половину острова, где находится Республика Гаити, и совсем не коснулось Доминиканской республики , где любят отдыхать американцы. А после этого катаклизма море стало выбрасывать на берег целые косяки мертвой, слегка поджаренной рыбы, как будто побывавшей в микроволновке… Другой пример: в 2008 году за несколько минут до страшного землетрясения в Сычуани (Китай) в небе над этим местом наблюдалось странное сияние, причем точно такое же в это время было отмечено на Аляске, над HAARP.