США предрекли «светлое будущее» русской «Рукавице»

The National Interest рассказал о «ярком будущем» самолета Як-130

Американский журнал The National Interest рассказал об "убойном" легком российском боевом самолете Як-130, который, с точки зрения автора статьи, ждет "яркое будущее".

"Разработанный сразу после распада Советского Союза, Як-130 — один из лучших тренировочных и легких боевых самолетов, доступных на международном оборонном рынке", — пишет NI.

Автор рассказывает краткую историю разработки Як-130. Конкурс на создание нового учебно-боевого самолета был объявлен еще в конце 80-х. Предполагалось, что новый самолет заменит чешские Л-29 "Дельфин" и Л-39 "Альбатрос".

К моменту распада СССР были утверждены две разработки — Яка-130 и МиГ-АТ. Из-за нехватки финансирования Як-130 делали совместно с итальянской компанией Aermacchi, однако на финальных стадиях разработки Россия Италия "пошли по разному пути". Итальянцы стали развивать свой аналог Яка под названием M-346.

Впервые опытный образец Як-130D поднялся в небо в апреле 1996 года, однако первый самолет, предназначенный для массового производства, испытали только в 2004 году.

Частью ВВС России самолеты Як-130 стали в 2010 году (всего на вооружении 95 единиц), с 2011 года был налажен их экспорт.

По своим аэродинамическим характеристикам Як-130, с точки зрения автора, несколько уступает своему итальянскому аналогу M-346, однако в целом он обладает высокой производительностью, которая позволяет скопировать летные характеристики истребителей четвертого и пятого поколений в учебных целях, пишет NI.

Як-130 обеспечивает стабильный контролируемый полет с углами атаки вплоть до 35 градусов, что аналогично возможностям таких самолетов, как МиГ-29, Су-20 или даже американский F/A-18E/F "Супер Хорнет".

Автор также хвалит Як-130 за тяговооруженность (отношение тяги к весу. — Прим. ред), равную 0,8 и позволяющую выдерживать высокие перегрузки и развивать высокие показатели скороподъемности (маневренности в вертикальной плоскости. — Прим.ред).

Ввиду того, что Як-130 обладает летными характеристиками, сходными с реактивными истребителями, и российская, и итальянская версии самолета используются в качестве легкого тактического истребителя в нижнем ценовом сегменте. У него есть девять узлов подвески вооружения, на которых можно разместить около трех тонн оружия.