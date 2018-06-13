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США — Турции: покупайте С-400, но не используйте
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США — Турции: покупайте С-400, но не используйте 

ИноСМИ 6 часов назад
Фото: ТАСС
После встречи министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с его американским коллегой Майком Помпео в Вашингтоне «Хюрриет» (Hürriyet) получила информацию о закулисной стороне продолжающихся между двумя странами переговоров. Наряду с планами о выводе Отрядов народной самообороны (YPG) из Манбиджа предметом обсуждения между двумя странами является и покупка Турцией С-400 у России. Некоторые американские официальные лица высказывают и такую точку зрения: «Покупайте, но не используйте».
В распоряжении «Хюрриет» оказалась информация о закулисье контактов и переговоров, которые происходят между США и Турцией в период, когда отношения двух стран переживают самый напряженный за последние годы период из-за таких вопросов, как ракеты С-400, попытки препятствовать продаже в Турцию боевых самолетов F-35, поддержка YPG со стороны США. Согласно сведениям, полученным от надежных источников, в центре переговоров, которые идут по оси Анкара — Вашингтон, находятся две основные темы. Первая и, пожалуй, самая важная — покупка Турцией систем противовоздушной обороны С-400 у России и реакция, которую это вызывает у военных и политиков в США. Вторая — дорожная карта, нацеленная на вывод YPG из Манбиджа, которая на днях была согласована.

Сигнал от Турции

В ответ на давление США Турция на всех уровнях говорила: «Мы не откажемся от С-400. В этой сделке есть и российская сторона». Вместе с тем против открыто озвучиваемого некоторыми американскими официальными лицами аргумента «С-400 будут угрозой для самолетов и других систем вооружений НАТО, прежде всего F-35» Турция предлагала: «Приезжайте, давайте проведем совместную работу для того, чтобы вместе преодолеть эти опасения». Стало известно, что в ответ на решительную позицию Турции в отношении С-400 американские официальные лица озвучивают подход: «Покупайте, но не используйте».

Растягивание поставок С-400

На двусторонних переговорах с США турецкая сторона на конкретных примерах объясняла, что она крайне ответственно относится к тому, чтобы С-400 или другие системы вооружений, которые она будет приобретать, не представляли угрозы для какой-либо системы НАТО. Турция рассказала США о том, что, несмотря на наличие срочной потребности, было принято решение о поставках систем С-400 в течение 19-ти, а не девяти месяцев, и передала следующую информацию:
«Если бы мы остановились на девяти месяцах, тогда русские установили бы С-400 со своим программным обеспечением, и эти системы могли бы использовать только российские военные. Мы же предпочли более длительный процесс поставки, чтобы С-400 могли использоваться полностью нашими военными».

Требование гарантий

США было сказано, что страны, окружающие Турцию, обладают значительным ракетным арсеналом, и, например, при возникновении проблем с Ираном у Турции нет системы противовоздушной обороны, чтобы себя защитить. Выяснилось, что эта тема также поднималась в ходе переговоров президентов Эрдогана и Трампа как с глазу на глаз, так и по телефону. Как сообщается, Трамп высказывал мнение, что США могут немедленно продать «Пэтриоты» (Patriot). На это предложение, которое озвучивали и другие американские официальные лица, турецкая сторона ответила, что оно может быть рассмотрено «при условии гарантий со стороны Конгресса».
На переговорах также поднимался вопрос о вероятности применения Конгрессом США санкций в отношении Турции, препятствующих прежде всего поставке F-35, из-за С-400 и ареста пастора Брансона (Brunson). Сообщается, что Турция ответила: «Если вы введете санкции в связи с С-400, будут приняты ответные меры».
Hürriyet, Турция
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