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Военная авиация уничтожили «противника» в Крыму
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Получившая комплимент от Путина блогерша рассказала о порно

Масштабная зачистка побережья: военная авиация и системы ПВО уничтожили «противника» в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Масштабные учения прошли в Крыму. В них задействовано более 100 самолетов и вертолетов ВКС РФ.
Военная авиация и системы ПВО уничтожили корабли и десант условного «противника» в Крыму.
В масштабных учениях на полуострове задействованы более 100 самолетов и вертолетов.
Пилоты бомбардировщиков нанесли удары одновременно по всем фронтам. В это же время от атак «вражеской» авиации их прикрывали ударные истребители Су-27 и Су-30.
Оборону держала и береговая линия — с земли летчиков поддерживал дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Для окончательной зачистки побережья от «противника» в небо поднялись ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а морские пехотинцы взяли полигон под свой контроль.
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