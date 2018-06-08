Военная авиация уничтожили «противника» в Крыму

Военная авиация и системы ПВО уничтожили корабли и десант условного «противника» в Крыму.
В масштабных учениях на полуострове задействованы более 100 самолетов и вертолетов.
Пилоты бомбардировщиков нанесли удары одновременно по всем фронтам. В это же время от атак «вражеской» авиации их прикрывали ударные истребители Су-27 и Су-30.
Оборону держала и береговая линия — с земли летчиков поддерживал дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Для окончательной зачистки побережья от «противника» в небо поднялись ударные вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а морские пехотинцы взяли полигон под свой контроль.