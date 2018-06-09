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В Латвии сгорел броневик американских десантников
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В Латвии сгорел броневик американских десантников 

Деловая газета «Взгляд» 9 июня 2018
Фото: РИА Новости
В ходе высадки десанта ВС США в Латвии в рамках международных военных учений Swift Response 18 загорелась военная техника, сообщает LETA.
Во время маневров загорелось одно из десантируемых транспортных средств, сообщила представитель минобороны республики Майрита Сенкевицина, передает ТАСС. Из-за инцидента проведение маневров было приостановлено.
«В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент организаторы учений выясняют обстоятельства происшествия», — сообщила она.
На военном полигоне в Адажи осуществлялась высадка из восьми военно-транспортных самолетов C-17 более 500 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США и военной техники. Военнослужащие прибыли в Латвию из Северной Каролины для участия в учениях Swift Response 18.
Это уже третий инцидент с военной техникой США, случившийся за неделю в Прибалтике. В пятницу в Литве бронетранспортер Stryker американских ВС съехал в кювет и врезался в дерево, в результате чего пострадал один солдат. В четверг возле Каунаса, в результате массового ДТП в военной колонне со столкновением четырех бронетранспортеров армии США, травмы получили 13 американских военных.
Напомним, в июне стартовали военные учения НАТО Saber Strike 2018. В ходе маневров отрабатывается перегруппировка войск США и других натовских стран, в том числе и немецких, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.
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