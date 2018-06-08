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Украине не хватает боеприпасов
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Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В министерстве обороны Украины владеют информацией о нехватке боеприпасов у вооруженных сил, заявил замглавы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники минобороны страны Владислав Шостак.
«Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов — прим. ВЗГЛЯД). (…) Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия», — приводит его слова «РБК–Украина».
По словам Шостака, у Украины есть «определенный дефицит в больших калибрах», которые используются в странах бывшего Советского Союза.
«Попытки осуществить закупку в этих странах, к сожалению, оказались тщетными», — сказал он, отметив, что на украинских предприятиях сейчас ведется работа по созданию производства боеприпасов.
Украина испытывает проблемы с производством боеприпасов. В 2016 году стало известно, что в украинской армии имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что советские боеприпасы, которые использует украинская армия в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сейчас производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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