ДНР и ЛНР оставили Украину без боеприпасов

Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов

В министерстве обороны Украины владеют информацией о нехватке боеприпасов у вооруженных сил, заявил замглавы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники минобороны страны Владислав Шостак.

«Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов — прим. ВЗГЛЯД). (…) Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия», — приводит его слова «РБК–Украина».

По словам Шостака, у Украины есть «определенный дефицит в больших калибрах», которые используются в странах бывшего Советского Союза.

«Попытки осуществить закупку в этих странах, к сожалению, оказались тщетными», — сказал он, отметив, что на украинских предприятиях сейчас ведется работа по созданию производства боеприпасов.