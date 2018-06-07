Зачем российской армии американские трофеи

Как именно изучаются, журналистам не рассказали. Но продемонстрировали обломки корпусов ракет, которыми США нанесли удар по сирийским объектам под предлогом возмездия за отравление режимом Башара Асада мирного населения в городке Дума под Дамаском . Также были показаны блоки управления этими ракетами, электронные платы бортовых компьютеров и другие компоненты.

Брифинг стал своеобразным ответом на заявление представителей Пентагона и администрации Белого дома, что все выпущенные коалицией США, Великобритании Франции из акватории Средиземного и Красного моря 105 ракет «Томагавк» достигли назначенных целей на сирийской земле. Начальник оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Руцкой сообщил, что только 22 ракеты из 105 достигли цели, остальные были сбиты сирийскими зенитно-ракетными комплексами ПВО С-200, С-125, «Оса-АКМ», «Квадрат», «Бук-М1» и «Стрела». Сказал он и о том, что две невзорвавшиеся, практически целые крылатые ракеты «Томагавк» были подарены сирийскими военными нашим офицерам и доставлены в Москву.

На первый взгляд, тот факт, сто Сирия презентовала нам гору американского металлолома, выглядит странно. Зачем нам это? Особенно, если брать во внимание, что «Томагавк» — ракета далеко не новая и его устройство российским военным инженерам в целом известно.

И тем не менее, российские военные инженеры буквально светились счастьем от этого «подарка».

Зачем нам американские трофеи

Ответ на этот вопрос очевиден — для изучения. Даже если чисто внешне те или иные вооружения нисколько не меняются на протяжении десятков лет, внутри это может быть уже совершенно другое устройство. И если российские или советские специалисты держали в руках элементы ракет вероятного противника, попавшие к ним несколько лет назад, это вовсе не означает, что сегодня они увидят все тоже самое.

В первую очередь, это относится к системам управления и наведения, играющим главную роль в обеспечении эффективности оружия. Притом, что именно эти системы совершенствуются и обновляются быстрее всех других элементов ракеты.

По мнению советника первого заместителя генерального директора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, которое он высказал в печати, новая военная техника, что создает предприятие, должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические, и радиотехнические, которые отечественные конструкторы могут увидеть в изделиях западных стран.

«Нам, в первую очередь, как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за «Томагавками», — отметил он. — Имея эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации».

Кроме того, считает Михеев, у специалистов появилась возможность оценить степень защищенности этих каналов.

«Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения», — подчеркнул он.

Конечно, доставленные из Сирии в Москву два «Томагавка» не первые американские ракеты или их компоненты, которые «попали в плен» нашим военным. Они доставались им и после американских операций в Афганистане в начале этого века, двух агрессий (в 1993 и 2003 годах) против Ирака , во время нападения натовской коалиции во главе с Вашингтоном на союзную Югославию в 1999 году (осколки от «невидимки» F-117 Nighthawk, сбитого нашей ракетой, к примеру, автор видел в музее НИИП имени Тихомирова в подмосковном Жуковском ). А еще компоненты BGM-109 привозили в нашу страну из Ливана , где эти ракеты тоже отметились при свержении правительства Муаммара Кадаффи в 2011 году… Возможностей изучить их было много, но, как всегда, недостаточно.

Тем не менее, многие комплексы радиоэлектронной борьбы, созданные уже упоминавшимся концерном «Радиоэлектронные технологии» , были созданы с учетом проведенных исследований высокоточных американских вооружений. Нельзя исключить, что, мягко говоря, в «недолете» «Томагавков», выпущенных кораблями США из Средиземного моря по сирийскому аэродрому Шайрат ( провинция Хомс ) в апреле прошлого года (напомним, из 59 ракет до цели долетели только 23) где-то повинны и российские станции РЭБ, которые наши военные испытывают в ходе борьбы с запрещенной в нашей стране террористической организацией ИГИЛ . Известно, что ее тем или иным способом поддерживают некие американские структуры, как и некоторые страны Персидского залива. И контроль за этой противоправной деятельностью, в том числе и за их коммуникативными контактами, видимо, входит в круг обязанностей отечественных средств радиоэлектронной борьбы. Не исключено, и для противодействия системам управления высокоточным оружием, которым обладает коалиция западных стран, незаконно вторгшаяся на территорию Сирии.

Что ищем и зачем?

Что нового по сравнению с тем, что им уже было известно, могут увидеть наши специалисты в тех ракетах, что недавно привезены из Сирии? Конкретный ответ на этот вопрос дать сложно. Надо быть на месте конструкторов и военных, знать то, что им уже известно и что они уже использовали в своей работе по противодействию полетам «Томагавков», их управлению на траектории, и что хотели бы еще узнать. Но, как очевидно, эти сведения составляют государственную тайну, которой с журналистами никто не поделится. Тем не менее, можно предположить, что интересует специалистов новых ракетах.

Во-первых, что конкретно нового в этих «умных» ракетах, которые разрекламировал в своем Твиттере президент Дональд Трамп . Понятно, что модернизация систем управления «Томагавков» идет постоянно, как совершенствование их программного обеспечения, конструкции, микроэлектронной базы, систем ориентации в пространстве, навигации и наведения на цель.

Эти сведения представят очень большую ценность для наших средств радиоэлектронной борьбы, для их параллельного совершенствования и нацеливания на борьбу с новыми модификациями ракет.

Во-вторых, как известно, «Томагавк» — ракета дозвуковая. Она не способна маневрировать с большими перегрузками и лететь в облаке ложных целей, как это делают боеголовки стратегических ракет. Бороться с ними могут не только зенитно-ракетные комплексы типа «Бук-М1» и «Тор-М2», но и зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С1», способные увидеть ракету не только на экране радиолокатора, но и в оптических приборах. Выработать приемы поражения «Томагавков» на конкретных дальностях и высотах, также задача для исследователей этой ракеты.

И, в-третьих, высоты, на которых летают «Томагавки» и скорости, с которыми они приближаются к цели, позволяют использовать против этих ракет переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С» и «Верба». Настройка систем управления перечисленных комплексов на инверсионный след или, другими словами, на инфракрасное излучение и температуру двигателя ракеты — серьезная подмога для поражения BGM-109, как на маршруте полета, так и на конечном участке.

Интересно, что в Пентагоне не поверили, что две крылатые ракеты «Томагавк» из наряда, выпущенного американскими эсминцами из акватории Средиземного и Красного моря, были доставлены в Москву. Представитель заокеанского военного ведомства Эрик Паон в интервью телеканалу CNBC назвал сообщение генерал-полковника Сергея Руцкого на брифинге в Минобороны России «абсурдным» и даже «дезинформацией», «очередной дымовой завесой пропаганды». Хотя продемонстрированные журналистам обломки ракет с обозначенными на них заводскими номерами и штрих-кодами производителей наглядно демонстрируют, что это те самые ракеты, которые вылетели из пусковых стаканов заокеанских эсминцев. Но дело, конечно, не в том, верят в Пентагоне тому, что их ракеты находятся у русских или не верят. Просто им теперь нужно серьезно призадуматься об эффективности использования «Томагавков» в тех регионах, где присутствуют российские военные и их боевая техника. Не только средства ПРО\ПВО, но и средства РЭБ.