США назвали самое технологичное оружие России

Российские технологии радиоэлектронной борьбы опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе, сообщил C4ISRNET аналитик Самуэль Бендетт из американского Центра военно-морского анализа.

По его мнению, российские системы представляет собой «зрелую технологию, которая продолжает развиваться после распада Советского Союза». Эксперт полагает, что в период холодной войны США могли опережать СССР в подобных технологиях, однако из-за «отсутствия угрозы, которую Москва представляла до 1991 года», потеряли свое лидерство.

«Так что за последние несколько лет американцы внезапно столкнулись с их истощившимися возможностями по сравнению с российскими технологиями радиоэлектронной борьбы и концепцией операций. Объективно говоря, Соединенные Штаты могут догнать нынешний российский потенциал, но на это потребуется время», — сказал Бендетт.

Эксперт отметил, что российские системы радиоэлектронной борьбы «потенциально могут функционировать на сотнях километров» и предусматривают работу в условиях недоступности GPS и ГЛОНАСС, а также прошли испытания в боевых условиях в Сирии

Бендетт отдельно отметил реализуемый Россией в Сирии подход «многоуровневой защиты», где в связке с системами радиоэлектронной борьбы (РБ-341В «Леер-3», «Красуха» и 1Л267 «Москва-1») задействованы радары раннего предупреждения и системы противовоздушной обороны («Панцирь-С»). Такой подход, отметил эксперт, показал свою эффективность.

Эксперт заметил, что в настоящее время Россия в Сирии и в Черном море «собирает огромное количество сигналов разведки от всех видов западных активов — от ракет до самолетов и других электронных сигнатур». «Это больше всего на свете может представлять потенциальную угрозу для западного технологического доминирования, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы могут научиться противостоять американской военной технике НАТО, ориентируясь на ее специфические электронные сигналы и сигнатуры», — сказал Бендетт.

Эксперт отметил, что в планы России входит использование в системах радиоэлектронной борьбы искусственного интеллекта, а также интегрирование таких технологий по «всей своей боевой силе».

В октябре 2017-го Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ.