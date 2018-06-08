Военный эксперт: американский F-35 так и не стал «звездой». И уже не станет

Контрольное ведомство США нашло около тысячи недоработок в истребителе F-35. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко поделился мнением о том, что стало причиной неудач проекта, в который вложено огромное количество средств.

Главное контрольно-бюджетное управление (GAO) США сообщило о 966 "явных недоработках" в проекте по созданию истребителя пятого поколения F-35.

В ежегодном отчете ведомства по выполнению проекта отмечается, что из 966 недоработок, зафиксированных в январе, более 110 относятся к первой категории, то есть "могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям" при эксплуатации воздушного судна.

Разработчики проекта должны принять решение о серийном производстве F-35 в октябре 2019 года. В связи с этим в контрольном ведомстве рекомендовали военным устранить критические недочеты до запуска истребителя в серию.

США уже поставили партию истребителей F-35А (это самая технологически простая и дешевая версия F-35) военно-воздушным силам самообороны Японии . В этом месяце Турция рассчитывает получить от США первый истребитель пятого поколения.

Самолет F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Программа по созданию F-35 обошлась США примерно в полтора триллиона долларов.

Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Проект разработан компанией Lockheed Martin. Наряду с США в проекте принимают участие еще восемь стран — Австралия Норвегия и Турция.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" , эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко отметил, что, несмотря на все усилия, самолет так и не стал "звездой".