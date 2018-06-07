Что общего между советским Як-141 и американским F-35B?

В середине 70-х годов прошлого века в ОКБ имени Яковлева начали работу по конструированию истребителя Як-41. Высокопоставленные чиновники СССР не придавали столь важного значения проектно-конструкторской работе над истребителем Як-41, поскольку в то время большое внимание уделялось разработке различных ракетных комплексов. По этой причине конструкторское бюро было очень сильно ограничено в государственном финансировании. Но первая модель самолёта все-таки была сконструирована, бюро провело соответствующие испытания и по результатам были внесены определенные коррективы. Однако лишь в конце 80-х годов состоялся первый испытательный полёт прототипа Як-41. Согласно первоначальному плану испытательные полеты должны были завершиться к 1995 году. Однако по причине того, что в 1991 году СССР распался, испытательные работы были приостановлены из-за нехватки финансирования.

В сентябре 1991 года после того, как было объявлено, что больше не будут выделять средства для разработки Як-41, ОКБ имени Яковлева начало искать партнеров на международной арене для получения средств на проведение исследований и разработок. Как раз в то же время американская компания Lockheed Martin искала партнеров для сотрудничества в конструировании собственного штурмового истребителя, так как столкнулась с некоторыми трудностями в разработке ракеты X-35. Обе стороны немедленно начали сотрудничество.

9 июня 1992 года ОКБ имени Яковлева отправилось на авиасалон в городе Фарнборо Великобритании , чтобы продемонстрировать возможности своего прототипа. На этом авиасалоне ОКБ имени Яковлева объявило, что в 1991 году они начали сотрудничать с Lockheed Martin, а также получили финансирование в размере 400 миллионов долларов. Они использовали эти средства для создания трёх прототипов, но в итоге ни один из них не прошел летные испытания.

Что касается компании Lockheed Martin, то она лишь в 1994 году признала, что действительно сотрудничает с ОКБ имени Яковлева. Только после того, как испытания крылатой ракеты X-35 увенчались успехом, во «Всемирной авиационной энциклопедии 2000-2001» в открытом доступе появилась информация о том, что их прототип был построен по чертежам Як-141, которые Lockheed Martin когда-то приобрели у бюро Яковлева. Сейчас ракеты типа X-35 установлены на истребителях F-35.