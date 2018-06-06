Глава «Калашникова» Криворучко передал свою долю в концерне в доверительное управление

Гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко передал главе «Рыбинской верфи» Аркадию Привалову свою долю в компании-совладельце концерна «ТКХ-Инвест», следует из материалов системы СПАРК.

Криворучко остался гендиректором «ТКХ-Инвест», которая, в свою очередь, принадлежит компании «ТКХ». Главой «ТКХ» также является Привалов.

Ранее в мае источники газеты «Коммерсант» сообщили, что Криворучко предложили должность замминистра обороны по вооружениям. Также в июне он покинул пост главы «Аэроэкспресса».

Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и другие инструменты. 51% акций концерна принадлежит «Ростеху», 49% — частным инвесторам.