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Глава «Калашникова» Криворучко передал свою долю в концерне в доверительное управление
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Глава «Калашникова» Криворучко передал свою долю в концерне в доверительное управление 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко передал главе «Рыбинской верфи» Аркадию Привалову свою долю в компании-совладельце концерна «ТКХ-Инвест», следует из материалов системы СПАРК.
Криворучко остался гендиректором «ТКХ-Инвест», которая, в свою очередь, принадлежит компании «ТКХ». Главой «ТКХ» также является Привалов.
Ранее в мае источники газеты «Коммерсант» сообщили, что Криворучко предложили должность замминистра обороны по вооружениям. Также в июне он покинул пост главы «Аэроэкспресса».
Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и другие инструменты. 51% акций концерна принадлежит «Ростеху», 49% — частным инвесторам.
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