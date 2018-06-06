«Русским не по плечу субмарина „Хаски“

ТАСС , ссылаясь на свой источник в российском ВПК, сообщил: Россия планирует завершить к 2027 году строительство головной атомной субмарины «Хаски», вооруженной гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Представители Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать эту информацию, но и не опровергли её.

Вокруг этого проекта ходят самые настоящие легенды. Будто бы с его реализацией изменится стратегический баланс сил в океане. Более того, регулярно публикуются фантастические параметры «Хаски», которые с восторгом, переходящим в самобичевание, повторяют западные СМИ. Между тем, Минобороны РФ засекретило все тактико— технические характеристики будущей субмарины, поэтому речь идет только о домыслах.

На первый взгляд создается впечатление, что особой новизны публикация ТАСС не несет, поскольку в госпрограмме вооружений на 2018-2027 годы деньги на «Хаски» выделены. Известно также, что над этим проектом с 2014 года работает конструкторское бюро «Малахит», а строительством, если все пойдет по плану, займется северодвинский «Севмаш»

В то же время утечка этой информации, судя по всему, является своеобразным посылом Пентагону , чтобы тот не расслаблялся и, как положено конкуренту, впрягался в военные расходы. В данном случае — для усиления ВМС США . Дело в том, что появляется все больше сигналов, что Соединенные Штаты выдыхаются в гонке вооружений.

Нет, они по-прежнему имеют самый большой флот и самую мощную армию, но уже на грани своих возможностей. А вдруг в один прекрасный день Америка повторит участь Советского Союза, опасаются бывшие сторонники Обамы!

Министр обороны США Джеймс Мэттис в прошлом месяце шокировал налогоплательщиков тяжелыми финансовыми проблемами Пентагона: «Я не могу, смотря прямо вам в глаза, сказать, что каждый цент был потрачен разумно». В итоге, по его словам, денег не хватает всюду, даже в защищенных статьях.

В частности, программа создания новой гравитационной ядерной бомбы B61-12 неожиданно подорожала с $7,6 млрд до $ 10 млрд Кстати, ревизия показала, что оба расчета верны. Джеймс Мэттис признался, что не знает, что с этим делать, поэтому нанял 1200 аудиторов, чтобы понять, куда исчезают выделенные на оборону доллары.

В результате в Пентагоне идет перетягивание одеяла — явно не в сторону флота. Как пишет Военно-Морской институт США (USNI), низкое денежное довольствие матросов, старшин и офицеров уже привело к провалу вербовочной кампании и к оттоку персонала на «гражданку». Сейчас нехватка личного состава на американском флоте составляет 11 тысяч человек. Но если по плану Трампа будет построено 355 новых кораблей, эта цифра достигнет 50 тысяч.

Член комитета по Вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит в своем письме в USNI сообщил, что администрация Трампа, на деле, не сможет построить обещанные корабли, так как не имеет реалистичного плана.

Словом, в США логично ожидать дальнейший рост военных расходов.

Оттавой, На первый взгляд, увеличение бюджета Пентагона вроде бы играет против России. Но с другой стороны — мы видим нервозность политики Белого Дома. Вашингтон идет на обострение экономических отношений с Брюсселем Мехико и Пекином. Так что еще неизвестно, хорошо ли для Америки иметь большой бюджет Пентагона?

И тут— то появляется новость, что программа «Хаски», усиленная гиперзвуковыми ракетами «Циркон», реализуется в России согласно плана и контракта с Минобороны РФ. Заокеанское экспертное сообщество пытается понять, насколько эти заявления соответствуют действительности. По их мнению, если русские и впрямь сделают субмарину 5-го поколения, да еще с гиперзвуковыми «убийцами авианосцев», то американцам и их союзникам придется посыпать головы пеплом.

В то же время вашингтонские аналитики сильно сомневаются, что наш ВПК способен на такой рывок к 2027 году, несмотря на ссылку на источник в оборонной промышленности РФ. Их собственный опыт показывает, что ввод принципиально новых военных систем всегда существенно «сдвигается вправо». И порой на неопределенный срок. При этом резко увеличивается конечная смета.

В итоге американские генералы и адмиралы соглашаются на модернизацию старого, но проверенного временем оружия, производя инновационное вооружение в значительно меньших количествах, чем планировалось изначально. Или вообще прячут проекты под сукно.

К слову, подобное случается и в современной России. Когда, к примеру, нам пришлось отказаться от идеи создания атомных подлодок проекта 955Б «Борей-Б» с инновационным водометным двигателем и с улучшенным бортовым оборудованием. И это при том, что уже был наработан серьезный задел при строительстве АПЛ «Борей-А» и «Борей».

Выяснилось, что незначительное увеличение эффективности субмарины «Борей-Б» не оправдывает резкий рост её стоимости. Между тем, подводные крейсеры проектов 955, 955А и 955Б относятся к четвертому поколению АПЛ, а «Хаски» — уже к пятому. То есть речь идет о принципиальном рывке боевых качеств за счет «ноу-хау».

Как бы там ни было, но информация о новых российских системах вооружения увеличивает аппетиты Пентагона, которому загнанный в угол Трамп боится отказать. Ну, а затем по цепочке следует ждать очередных витков экономических войн, в том числе и с союзниками. А также — снижения помощи со стороны Вашингтона вассальным режимам. В этом плане новость о «Хаски» все-таки бьет по единству Запада.

С другой стороны Штаты вот уже 20 лет настойчиво разбивают свой железобетонный лоб о вооружения 5-го поколения. Тогда как россияне, по большому счету, только в последние годы наткнулись на настоящие технологические стены. Об этом, в частности, пишет авторитетный эксперт Франц-Стефан Гади, автор издания The Diplomat. Он считает, что Кремль будет вынужден считаться с нехваткой ресурсов для реализации своих амбициозных военных программ. Правда, признает, что новая русская подлодка, вооруженная гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, несет смертельную угрозу американским авианосцам. Но лишь при условии, если русским удастся реализовать этот проект.

Не секрет, Москва уже сегодня лавирует между военными расходами, социальными обязательствами и государственными инфраструктурными проектами. Не случайно в США популярны публикации на тему «Холодной войны 1.0», в которой при Рейгане «надорвались Советы».

Кстати, Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF 4 июня заявил: «В одном из последних телефонных разговоров Дональд сказал, что он обеспокоен новой возможной гонкой вооружений. Я с ним полностью согласен».

Однако можно ли верить Трампу, если глава Пентагона Джеймс Мэттис уже получил предварительное «добро» на $ 719 млрд для бюджета Минобороны США на следующий 2019 год? При этом он планирует за счет тотальной ревизии увеличить эффективность использования денег налогоплательщиков. Американцы, хоть и опасаются высоких военных расходов, но уверены, что русские значительно слабее их. Значит, Москва все равно надорвет свою промышленность раньше, чем пойдет к дну заокеанская экономика. Победитель все равно получает все.

Что ни говори, а здравое зерно в рассуждениях аналитиков заокеанского экспертного сообщества имеется: Америка планомерно втягивает Россию — хотим мы этого, или нет — в новую гонку вооружения на уровне систем вооружения 5-го поколения. Следовательно, нашей стране придется переходить на мобилизационные рельсы или хотя бы повысить налогообложение богатых, как это сделано в США.